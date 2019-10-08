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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1976197719781979
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:54

  jabba написав:kalinavalera1 Что-то не стоит очередь граждан США в украинское посольство, желающих избавиться от своей доли госдолга по 66 килобаксов на нос и переехать к нам. Зато в обратном направлении желающих полно, но могут не только лишь все.

Потому что вы покупаете доллары и кормите Америку. Чем им плохо. И потому что у нас обдираловка и инвестор не защищен - вон опять хотят ободрать всех людей, у которых есть сбережения, еще и задним числом, нарушая презумпцию невиновности, сроки давности и неимение законом обратной силы, на 5-10%.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:49

Да, пора это кино закрывать. Сдохла ветка. Уже и не осталось на ней толковых людей. Одни пустозвоны остались, типа золотой калины
и х-бб-гав. Полный отстой :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Зас..ли всё что можна.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 00:16

  jabba написав:kalinavalera1 Что-то не стоит очередь граждан США в украинское посольство, желающих избавиться от своей доли госдолга по 66 килобаксов на нос и переехать к нам. Зато в обратном направлении желающих полно, но могут не только лишь все.


У нас разные ситуации - доллар вообще принадлежит частным лицам - банкирам ФРС. И на сколько американцы отвечают ха эти долги своим имуществом ? За то американцы на эти кредиты живут , завозят товары ТНП и тп. И очень трудно представить - что кто-то посмеет у них забирать за долги их природные богатства, землю, металлургическую промышленность, и тп и даже здоровье, как у нас забирают , деже все сбережения через коммунальный геноцид. Они же платят долги резанной бумагой, и не их бумагой, а принадлежащей частным лицам. А вот мы - отдали все, что построено , создано и достигнуть нашими отцами и дедами за 100 лет. А если землю отдадим, то и вовсе - тогда все отдадим национальное достояние.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 08:25

  kalinavalera1 написав: Они же платят долги резанной бумагой, и не их бумагой, а принадлежащей частным лицам.

Смените свою аватару и не позорьте золотую рыбку.

Вы за эту резаную бумагу сможете купить любой завод, особняк или кусок земли в любой точке мира. Прямо сейчас. Если у вас на это нет денег, то не печальтесь.
На неплохую проститутку, которая с удовольствием эти баксы у вас возьмёт,
думаю вы наскребёте. И парьте ей мозги об этой резаной бумаге(вы хоть пишите это слово правильно).
Своей болтовнёй превратили некогда интересную ветку в помойку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 19:52

RTC12 Не стоит даме такое предлагать - у нас все-таки не Голландия и это не распространено. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:54

[b]Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале св

Вскрыли золотого жука.
Помянем минуточкой молчания.
Жми F
:mrgreen: :mrgreen:
Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале своего дома 13,5 тонны золота.
https://korrespondent.net/lifestyle/414 ... onn-zolota
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 22:40

26 сентября 2019г. цетробанки Европы сподобились не продлить соглашение с (лондонским) "золотым фиксингом"!
Который тесно связан с кланом Ротшильда.
.
Ну, и что из того?
.
Если правда оно, ну хотя бы на треть, то золото отныне (по ценообразованию) в свободном плаванье?
.
И куда цена золота поплывёт?
.
Пока цену на золото держали всеми правдами и не правдами.
Скорее всего, ожидается резкий рост цены.
.
Пару слов о том "что про что"

1. В некоторые памятные "некоторым" времена:
-- саудиты обвалили цены на нефть,
-- а банк Англии (с Ротшильдом за спиной) пообещал распродать половину золотого запаса, что обвалило цены на золото –
с 850 долларов за унцию в 1980г. до 300 долларов – в 1982г.
* сравним: с 1971г. по 1980г. цены на золото выросли в 25 раз.
А этим обвалил экспортные выручки СССР, а это помогло обвалиться саму СССР.
.
2. В 1999г. для того чтобы "Евро" не меняли на золото, центробанкам Европы нужна была стабильная цена на золото.
И центробанки Европы заключили "соглашение" с "золотым фиксингом", что "Лондонский золотой фиксинг" будет держать цены на золото.
Этим соглашением "золотой фиксинг" (клан Ротшильда и Англия) крепко держали Европу за "причинные места".
При этом из Лондона манипулировали ценами на золото.
И наконец, заигрался лондон -- наступила череда скандалов и отказ от очередного продления "соглашения" центробанков Европы.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 09:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Пауэлл анонсировал QE4 на следующий день после предупреждения Банка международных расчетов
https://www.vestifinance.ru/articles/126299
Чукча2
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