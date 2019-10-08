26 сентября 2019г. цетробанки Европы сподобились не продлить соглашение с (лондонским) "золотым фиксингом"!

Который тесно связан с кланом Ротшильда.

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Ну, и что из того?

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Если правда оно, ну хотя бы на треть, то золото отныне (по ценообразованию) в свободном плаванье?

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И куда цена золота поплывёт?

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Пока цену на золото держали всеми правдами и не правдами.

Скорее всего, ожидается резкий рост цены.

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Пару слов о том "что про что"



1. В некоторые памятные "некоторым" времена:

-- саудиты обвалили цены на нефть,

-- а банк Англии (с Ротшильдом за спиной) пообещал распродать половину золотого запаса, что обвалило цены на золото –

с 850 долларов за унцию в 1980г. до 300 долларов – в 1982г.

* сравним: с 1971г. по 1980г. цены на золото выросли в 25 раз.

А этим обвалил экспортные выручки СССР, а это помогло обвалиться саму СССР.

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2. В 1999г. для того чтобы "Евро" не меняли на золото, центробанкам Европы нужна была стабильная цена на золото.

И центробанки Европы заключили "соглашение" с "золотым фиксингом", что "Лондонский золотой фиксинг" будет держать цены на золото.

Этим соглашением "золотой фиксинг" (клан Ротшильда и Англия) крепко держали Европу за "причинные места".

При этом из Лондона манипулировали ценами на золото.

И наконец, заигрался лондон -- наступила череда скандалов и отказ от очередного продления "соглашения" центробанков Европы.