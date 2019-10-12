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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1977197819791980
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:00

Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.
Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.
Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,
При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.
https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:32

  vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.
Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.
Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,
При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.
https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio

Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?

На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно.
Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.

П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им :)
vladus17
 
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  #<1 ... 1977197819791980
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