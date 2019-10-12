Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи. Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу. Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,, При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки. https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio
vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи. Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу. Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,, При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки. https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio
Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?
hxbbgaf написав:Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?
На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно. Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.
П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им