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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1977197819791980 Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:00

Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.

Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,

При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.

https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки. vladus17 Повідомлень: 999 З нами з: 21.03.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 17:32 vladus17 написав: Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.

Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.

Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,

При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.

https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.

Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того? Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того? hxbbgaf Повідомлень: 20902 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1332 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 17:37 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того? Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?

На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно.

Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.



П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно.Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им vladus17 Повідомлень: 999 З нами з: 21.03.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 жов, 2019 21:38 vladus17 написав: hxbbgaf написав: Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того? Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?

На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно.

Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.



П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно.Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им

Кому-то и без золота никуда. Вот вы жене подарите железное обручальное кольцо? Или медное.

Ну, Британия - то отдельный разговор. Они умудрились продать почти все золото на минимуме цены за многие 10-летия, еще и с 10-процентным дисконтом. Как по мне, это была коррупция, которая до сих пор не расследована. У Канады его не было почти, то для показухи было сделано и опять на минимуме цены! Инфа, что Канада избавилась от своих нескольких тонн золота, была закинута во все СМИ в начале 2016-го!

Бред какой-то. Так за все товары вы переплачиваете, или думаете, бутылка минеральной воды имеет себестоимость 15 гривен или сделать пицу стоит 100 гривен? У вас какой-то СССР в голове - сами бы работали бесплатно? Кому-то и без золота никуда. Вот вы жене подарите железное обручальное кольцо? Или медное.Ну, Британия - то отдельный разговор. Они умудрились продать почти все золото на минимуме цены за многие 10-летия, еще и с 10-процентным дисконтом. Как по мне, это была коррупция, которая до сих пор не расследована. У Канады его не было почти, то для показухи было сделано и опять на минимуме цены! Инфа, что Канада избавилась от своих нескольких тонн золота, была закинута во все СМИ в начале 2016-го!Бред какой-то. Так за все товары вы переплачиваете, или думаете, бутылка минеральной воды имеет себестоимость 15 гривен или сделать пицу стоит 100 гривен? У вас какой-то СССР в голове - сами бы работали бесплатно? hxbbgaf Повідомлень: 20902 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1332 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1977197819791980 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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