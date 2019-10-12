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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1977197819791980
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 23:00

Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.
Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.
Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,
При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.
https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:32

  vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.
Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.
Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,
При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.
https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio

Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 17:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?

На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно.
Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.

П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им :)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 21:38

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?

На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно.
Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.

П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им :)

Кому-то и без золота никуда. Вот вы жене подарите железное обручальное кольцо? Или медное. :x
Ну, Британия - то отдельный разговор. Они умудрились продать почти все золото на минимуме цены за многие 10-летия, еще и с 10-процентным дисконтом. Как по мне, это была коррупция, которая до сих пор не расследована. У Канады его не было почти, то для показухи было сделано и опять на минимуме цены! Инфа, что Канада избавилась от своих нескольких тонн золота, была закинута во все СМИ в начале 2016-го!
Бред какой-то. Так за все товары вы переплачиваете, или думаете, бутылка минеральной воды имеет себестоимость 15 гривен или сделать пицу стоит 100 гривен? У вас какой-то СССР в голове - сами бы работали бесплатно?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 08:26

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Бред какой-то. Так за все товары вы переплачиваете, или думаете, бутылка минеральной воды имеет себестоимость 15 гривен или сделать пицу стоит 100 гривен? У вас какой-то СССР в голове - сами бы работали бесплатно?

Вы не уловили мой месседж.
Я не говорю что золото нужно по 500 продавать. Суть была в том что ему есть куда падать.
Справедливая цена, я считаю, была бы 700-800 долларов за унцию.
Ну пусть даже $1000, при большом спросе. Но никак не больше! Все что выше банальная спекуляция.
Дерут с трудящихся в тридорога! (с) :lol:

https://www.youtube.com/watch?v=wUvGxEEDWAU
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 09:55

  Andrew2 написав:Добрый день! Друзья, сейчас пишу статью для финансового издания. Интересен ваш личный опыт покупки золота в качестве инвестиции. Какие инструменты наиболее интересны сейчас, на что обратить внимание. Буквально 3-4 предложения. Кто-то сможет помочь? Ели что, пишите в личку, плиз.

Досвід говорить, що окрім жителів кількох найбільших міст золото складний і важколіквідний інструмент. Нацбанк напродавав архістратигів, а тепер закрив відділення по обласних центрах. Банки які б мали здійснювати викуп, як той же ощад, розказують, що у них нема експерта, сорян мовляв, ми б за, але іди нафіг
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