Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи. Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу. Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,, При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки. https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio
vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи. Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу. Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,, При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки. https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio
Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?
hxbbgaf написав:Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?
На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно. Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.
П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им
hxbbgaf написав:Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?
На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно. Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.
П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им
Кому-то и без золота никуда. Вот вы жене подарите железное обручальное кольцо? Или медное. Ну, Британия - то отдельный разговор. Они умудрились продать почти все золото на минимуме цены за многие 10-летия, еще и с 10-процентным дисконтом. Как по мне, это была коррупция, которая до сих пор не расследована. У Канады его не было почти, то для показухи было сделано и опять на минимуме цены! Инфа, что Канада избавилась от своих нескольких тонн золота, была закинута во все СМИ в начале 2016-го! Бред какой-то. Так за все товары вы переплачиваете, или думаете, бутылка минеральной воды имеет себестоимость 15 гривен или сделать пицу стоит 100 гривен? У вас какой-то СССР в голове - сами бы работали бесплатно?
hxbbgaf написав:Бред какой-то. Так за все товары вы переплачиваете, или думаете, бутылка минеральной воды имеет себестоимость 15 гривен или сделать пицу стоит 100 гривен? У вас какой-то СССР в голове - сами бы работали бесплатно?
Вы не уловили мой месседж. Я не говорю что золото нужно по 500 продавать. Суть была в том что ему есть куда падать. Справедливая цена, я считаю, была бы 700-800 долларов за унцию. Ну пусть даже $1000, при большом спросе. Но никак не больше! Все что выше банальная спекуляция. Дерут с трудящихся в тридорога! (с)
Andrew2 написав:Добрый день! Друзья, сейчас пишу статью для финансового издания. Интересен ваш личный опыт покупки золота в качестве инвестиции. Какие инструменты наиболее интересны сейчас, на что обратить внимание. Буквально 3-4 предложения. Кто-то сможет помочь? Ели что, пишите в личку, плиз.
Досвід говорить, що окрім жителів кількох найбільших міст золото складний і важколіквідний інструмент. Нацбанк напродавав архістратигів, а тепер закрив відділення по обласних центрах. Банки які б мали здійснювати викуп, як той же ощад, розказують, що у них нема експерта, сорян мовляв, ми б за, але іди нафіг
hxbbgaf написав:Бред какой-то. Так за все товары вы переплачиваете, или думаете, бутылка минеральной воды имеет себестоимость 15 гривен или сделать пицу стоит 100 гривен? У вас какой-то СССР в голове - сами бы работали бесплатно?
Вы не уловили мой месседж. Я не говорю что золото нужно по 500 продавать. Суть была в том что ему есть куда падать. Справедливая цена, я считаю, была бы 700-800 долларов за унцию. Ну пусть даже $1000, при большом спросе. Но никак не больше! Все что выше банальная спекуляция. Дерут с трудящихся в тридорога! (с) https://www.youtube.com/watch?v=wUvGxEEDWAU