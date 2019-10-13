Додано: Суб 12 жов, 2019 21:38

vladus17 написав: hxbbgaf написав: Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того? Где-то меньше, а где-то и больше 1000. И выкапывается природный ресурс, который уже уедет далеко и не вернется. Глупо опираться только на себестоимость добычи. Себестоимость добычи нефти у роснефти 2.6 доллара за баррель и что с того?

На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно.

Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.



П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им На данный момент без нефти никуда. А без золота жить можно.Поэтому некоторые страны как Канада, Британия избавились от этого актива.П.С. Я не говорю что золото бесполезная железячка. Просто как то некомильфо платить 1500 зная что ты плачишь за 3 унции а получаешь одну,и две даришь им

Кому-то и без золота никуда. Вот вы жене подарите железное обручальное кольцо? Или медное.Ну, Британия - то отдельный разговор. Они умудрились продать почти все золото на минимуме цены за многие 10-летия, еще и с 10-процентным дисконтом. Как по мне, это была коррупция, которая до сих пор не расследована. У Канады его не было почти, то для показухи было сделано и опять на минимуме цены! Инфа, что Канада избавилась от своих нескольких тонн золота, была закинута во все СМИ в начале 2016-го!Бред какой-то. Так за все товары вы переплачиваете, или думаете, бутылка минеральной воды имеет себестоимость 15 гривен или сделать пицу стоит 100 гривен? У вас какой-то СССР в голове - сами бы работали бесплатно?