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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1978197919801981
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:15

  vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.
Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.
Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,
При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.
https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio

Да это обычная замануха. Такие передачи за просто так не делаются.
У этой компании были проблемы с деньгами и им нужна была дополнительная ликвидность. Поэтому нужно было показать инвесторам крутизну этой фирмы, дабы поднять продажи ихних акций.
В 2017г. этот же человек, уже в другом интервью, озвучил цифру $865 за унцию.
https://www.vedomosti.ru/business/chara ... odu-birzhi
Это уже ближе к истине.
наблюдательный
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