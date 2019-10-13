vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи. Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу. Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,, При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки. https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio
Да это обычная замануха. Такие передачи за просто так не делаются. У этой компании были проблемы с деньгами и им нужна была дополнительная ликвидность. Поэтому нужно было показать инвесторам крутизну этой фирмы, дабы поднять продажи ихних акций. В 2017г. этот же человек, уже в другом интервью, озвучил цифру $865 за унцию. https://www.vedomosti.ru/business/chara ... odu-birzhi Это уже ближе к истине.