vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи. Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу. Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,, При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки. https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio
Это была обычная замануха. Такие передачи за просто так не делаются. У этой компании были проблемы с деньгами и им нужна была дополнительная ликвидность. Поэтому нужно было показать инвесторам крутизну этой фирмы, дабы поднять продажи ихних акций. В 2017г. этот же человек, уже в другом интервью, озвучил цифру себестоимости добычи - $865 за унцию. https://www.vedomosti.ru/business/chara ... odu-birzhi Это уже ближе к истине. На момент выпуска той передачи(2013г.)Себестоимость ихней добычи была $1091 Они обдурили своих зрителей ровно в 2 раза.
Никак не могу найти последних целей от уважаемого С.Демуры! Если у вас есть ссылка где он говорил за 960 пожалуйста скиньте. Вот два аналитика тоже говорят за золото в долгосрочной перспективе ниже 1тыс баксов за унцию: https://www.youtube.com/watch?v=bNG4VqFsjpQ
hxbbgaf написав:Ну, тогда ждите нефти по 3-4 бакса.
Кстати о бананах. Говоря о нефти сейчас золото к нефти на исторических максимумах. На сегодня можно купить 27,5 бочки нефти (ВТИ) за одну унцию золота. Историческое соотношение обычно находилось на уровне 2 грамма золота за 1 бочку нефти марки WTI. Нефть WTI на сегодня около 55долларов за барель, итого выходит 55/2*31.1=$855 долларов за унцию золота!