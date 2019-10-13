vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи. Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу. Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,, При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки. https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio
Это была обычная замануха. Такие передачи за просто так не делаются. У этой компании были проблемы с деньгами и им нужна была дополнительная ликвидность. Поэтому нужно было показать инвесторам крутизну этой фирмы, дабы поднять продажи ихних акций. В 2017г. этот же человек, уже в другом интервью, озвучил цифру себестоимости добычи - $865 за унцию. https://www.vedomosti.ru/business/chara ... odu-birzhi Это уже ближе к истине. На момент выпуска той передачи(2013г.)Себестоимость ихней добычи была $1091 Они обдурили своих зрителей ровно в 2 раза.
Никак не могу найти последних целей от уважаемого С.Демуры! Если у вас есть ссылка где он говорил за 960 пожалуйста скиньте. Вот два аналитика тоже говорят за золото в долгосрочной перспективе ниже 1тыс баксов за унцию: https://www.youtube.com/watch?v=bNG4VqFsjpQ
hxbbgaf написав:Ну, тогда ждите нефти по 3-4 бакса.
Кстати о бананах. Говоря о нефти сейчас золото к нефти на исторических максимумах. На сегодня можно купить 27,5 бочки нефти (ВТИ) за одну унцию золота. Историческое соотношение обычно находилось на уровне 2 грамма золота за 1 бочку нефти марки WTI. Нефть WTI на сегодня около 55долларов за барель, итого выходит 55/2*31.1=$855 долларов за унцию золота!
наблюдательный написав:Себестоимость у всех разная, поэтому нужно ориентироваться не на мелочь пузатую, а на крупных золотодобывающих монстров, типа Barrick Gold Corporation Тут на 39 страницах отчёт компании за первое полугодие 2019г. https://barrick.q4cdn.com/788666289/fil ... arrick.pdf
Думаю вы там найдете то, что вас интересует.
Barrick Nevada All-in sustaining costs $752 an oz =)
Тоесть после того как заплатили всем зарплаты и премии, учли все расходы на разведку новых рудников и прч затраты, вышли на 752 доллара за унцыю. Теперь продают по 1500 долларов и имеют 100% чистую прибыль в баксе за год.
Покупайте глупцы, будет дорожать однозначно
П.С. Огромное спасибо Наблюдательному! Это просто мега-полезная информация. И где вы ее находите???
vladus17 написав:П.С. Огромное спасибо Наблюдательному! Это просто мега-полезная информация. И где вы ее находите???
Я по Баррику на этой ветке писал ещё несколько лет назад. Но это оказалось тут никому не нужно...
Прогноз затрат Barrick на добычу золота(в среднем по их рудникам) на 2019г: Total Attributable to Barrick: [b]2019 forecast all-in sustaining costs ($/oz)$870-920 Прогноз цен на продажу в 2019г. 2019 forecast cost of sales ($/oz) $910-970
Опять таки, это цены отпускные, а не биржевые. Оптовым покупателям. Пока это золото дойдёт до конечного потребителя, на нем ещё многие заработают. И непонятно какого качества ихнее золото. Очевидно ещё сырое, так как в листинге аффинажных компаний, поставляющих золотые слитки на лондонский рынок, их нет. Очевидно для этого золота ещё нужна дополнительная переработка, дабы придать слиткам нужную пробу, точный вес, красивый вид и упаковку... Короче говоря там ещё есть нюансы.