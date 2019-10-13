RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1978197919801981
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:15

  vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.
Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.
Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,
При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.
https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio

Это была обычная замануха. Такие передачи за просто так не делаются.
У этой компании были проблемы с деньгами и им нужна была дополнительная ликвидность. Поэтому нужно было показать инвесторам крутизну этой фирмы, дабы поднять продажи ихних акций.
В 2017г. этот же человек, уже в другом интервью, озвучил цифру себестоимости добычи - $865 за унцию.
https://www.vedomosti.ru/business/chara ... odu-birzhi
Это уже ближе к истине.
На момент выпуска той передачи(2013г.)Себестоимость ихней добычи была $1091
Зображення
Они обдурили своих зрителей ровно в 2 раза.

Так что меньше верьте тем Вестям.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 23:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  potter написав:Демуру наслушались с целью в 960?

Никак не могу найти последних целей от уважаемого С.Демуры! Если у вас есть ссылка где он говорил за 960 пожалуйста скиньте.
Вот два аналитика тоже говорят за золото в долгосрочной перспективе ниже 1тыс баксов за унцию:
https://www.youtube.com/watch?v=bNG4VqFsjpQ

https://www.youtube.com/watch?v=vBNfNGFsgwc

Один походу Рашен, другой Америкашен.

Если еще Демура так говорит, странное совпадение выходит.
Время покажет. Рынок всех рассудит!
vladus17
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 21.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 23:20

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Richi написав:Где себестоимость ниже? Смотрите не на себестоимость, а на биржевую цену.

Биржевая цена - блеф. Даже хбебебгаф подтвердит мои полномочия (с) :mrgreen:
vladus17
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 21.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 23:28

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Они обдурили своих зрителей ровно в 2 раза.

Так что меньше верьте тем Вестям.

Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика(с)

Спасибо за интересную информацию, особенно за картинку. Побольше бы такого здесь на форуме!

Интересно какая себестоимость добычи золота на сегодня/за последний год? Хотябы с тех сведений что у вас имеется.
vladus17
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 21.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 23:33

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Ну, тогда ждите нефти по 3-4 бакса.

Кстати о бананах. Говоря о нефти сейчас золото к нефти на исторических максимумах. На сегодня можно купить 27,5 бочки нефти (ВТИ) за одну унцию золота.
Историческое соотношение обычно находилось на уровне 2 грамма золота за 1 бочку нефти марки WTI. Нефть WTI на сегодня около 55долларов за барель, итого выходит 55/2*31.1=$855 долларов за унцию золота!

Соотношения нефть к золоту можно посмотреть по ссылке:
https://www.macrotrends.net/1380/gold-t ... ical-chart

Мое имхо, сейчас выгодно слить золото и купить акции нефтяников!
vladus17
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 21.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 09:50

  vladus17 написав:Интересно какая себестоимость добычи золота на сегодня/за последний год? Хотябы с тех сведений что у вас имеется.

Себестоимость у всех разная, поэтому нужно ориентироваться не на мелочь пузатую, а на крупных золотодобывающих монстров, типа Barrick Gold Corporation
Тут на 39 страницах отчёт компании за первое полугодие 2019г.
https://barrick.q4cdn.com/788666289/fil ... arrick.pdf

Думаю вы там найдете то, что вас интересует.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 10:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Себестоимость у всех разная, поэтому нужно ориентироваться не на мелочь пузатую, а на крупных золотодобывающих монстров, типа Barrick Gold Corporation
Тут на 39 страницах отчёт компании за первое полугодие 2019г.
https://barrick.q4cdn.com/788666289/fil ... arrick.pdf

Думаю вы там найдете то, что вас интересует.

Barrick Nevada
All-in sustaining costs $752 an oz =)

Тоесть после того как заплатили всем зарплаты и премии, учли все расходы на разведку новых рудников и прч затраты, вышли на 752 доллара за унцыю. Теперь продают по 1500 долларов и имеют 100% чистую прибыль в баксе за год.

Покупайте глупцы, будет дорожать однозначно :mrgreen:

П.С. Огромное спасибо Наблюдательному! Это просто мега-полезная информация.
И где вы ее находите???
vladus17
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 21.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 11:11

  vladus17 написав:П.С. Огромное спасибо Наблюдательному! Это просто мега-полезная информация.
И где вы ее находите???

Я по Баррику на этой ветке писал ещё несколько лет назад.
Но это оказалось тут никому не нужно...

Прогноз затрат Barrick на добычу золота(в среднем по их рудникам) на 2019г:
Total Attributable to Barrick:
[b]2019 forecast all-in sustaining costs ($/oz)$870-920
Прогноз цен на продажу в 2019г.
2019 forecast cost of sales ($/oz) $910-970

Опять таки, это цены отпускные, а не биржевые. Оптовым покупателям. Пока это золото дойдёт до конечного потребителя, на нем ещё многие заработают. И непонятно какого качества ихнее золото. Очевидно ещё сырое, так как в листинге аффинажных компаний, поставляющих золотые слитки на лондонский рынок, их нет. Очевидно для этого золота ещё нужна дополнительная переработка, дабы придать слиткам нужную пробу, точный вес, красивый вид и упаковку...
Короче говоря там ещё есть нюансы.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3310
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 13:58

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Ну, тогда ждите нефти по 3-4 бакса.

Кстати о бананах. Говоря о нефти сейчас золото к нефти на исторических максимумах. На сегодня можно купить 27,5 бочки нефти (ВТИ) за одну унцию золота.
Историческое соотношение обычно находилось на уровне 2 грамма золота за 1 бочку нефти марки WTI. Нефть WTI на сегодня около 55долларов за барель, итого выходит 55/2*31.1=$855 долларов за унцию золота!

Соотношения нефть к золоту можно посмотреть по ссылке:
https://www.macrotrends.net/1380/gold-t ... ical-chart

Мое имхо, сейчас выгодно слить золото и купить акции нефтяников!

Сланцевая нефть появилась, есть тому объяснение, могут быть новые хаи, а вот дешевизне серебра нет адекватного объяснения. Покупайте серебро!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20904
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1335 раз.
Подякували: 2078 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1978197919801981
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.