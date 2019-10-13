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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1979198019811982
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:13

  vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.
Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.
Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,
При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.
https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio


Как раз тот случай, когда "простота - хуже воровства" :mrgreen: . Много веков - золото гарантировало ценность денег и заменяло их. Эта система перестала работать , так как золота стало слишком мало для этой цели, а денег слишком много. Из вики "В 1971 году президент США Ричард Никсон «временно» запретил обмен доллара на золото, провёл несколько девальваций: в 1971 году цена унции золота выросла до 38 долларов, а в 1973 году — до 42,22 долларов." Поскольку денег становилось все больше, а золота все больше не хватало , что бы гарантировать их ценность , то ... из вики " Без возобновления обмена на золото, в 1976 году была создана Ямайская валютная система, в рамках которой официально отменялась привязка доллара к золоту, но при этом доллар оставался мировой резервной валютой с плавающим коэффициентом обмена." Ценность золота не определяется его " себестоимостью " в принципе. То есть по себестоимости вообще никто ничего не продает - иначе разорится.Это глупость. А прибыль определяется кроме себестоимости не только спросом , но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли. Это нормальная торговая формула для ординарного ширпотреба, но золото - совсем другое дело. И просьба не упоминать имя Валеры в суе.... :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли.

Во первых все существует в ограниченом количестве на Земле. Нискончаемого нет ничего.
Пшеницу выростили, сьели, и все - нет. Нужно выращивать опять. Цена на нее же в большей мере зависит от себестоимости + спроса.
Золото тот же товар что и пшеница только его не сьешь. Оно вообще никуда не денется. Сколько выкопали - столько у нас его и будет до конца времени! Так как оно не протится.
Вопрос что с ним делать?
Сколько реально его, нам людям, нужно?
Для медицины и электроники+ обручалок вполне достаточно того что имеем на века вперед!

Проведем мысленый эксперемент. Представте что завтра все Золото на планете Земля похитили рептилоиды и скрылись навсегда в глубь галактики. :mrgreen:
Как это повлияет на жизнь 99% людей на планете не имевших золотых сбережений?

Теперь представте если бы то же произошло с нефтью или пшеницей.... Я уже молчу про воду или воздух.

Используя данным мысленный эксперимент мы можешь понять реальную ценность чего то :wink:
vladus17
 
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  #<1 ... 1979198019811982
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