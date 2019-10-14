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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1979198019811982 Додано: Пон 14 жов, 2019 20:13 vladus17 написав: Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.

Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.

Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,

При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.

https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.



Как раз тот случай, когда "простота - хуже воровства" . Много веков - золото гарантировало ценность денег и заменяло их. Эта система перестала работать , так как золота стало слишком мало для этой цели, а денег слишком много. Из вики "В 1971 году президент США Ричард Никсон «временно» запретил обмен доллара на золото, провёл несколько девальваций: в 1971 году цена унции золота выросла до 38 долларов, а в 1973 году — до 42,22 долларов." Поскольку денег становилось все больше, а золота все больше не хватало , что бы гарантировать их ценность , то ... из вики " Без возобновления обмена на золото, в 1976 году была создана Ямайская валютная система, в рамках которой официально отменялась привязка доллара к золоту, но при этом доллар оставался мировой резервной валютой с плавающим коэффициентом обмена." Ценность золота не определяется его " себестоимостью " в принципе. То есть по себестоимости вообще никто ничего не продает - иначе разорится.Это глупость. А прибыль определяется кроме себестоимости не только спросом , но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли. Это нормальная торговая формула для ординарного ширпотреба, но золото - совсем другое дело. И просьба не упоминать имя Валеры в суе.... Как раз тот случай, когда "простота - хуже воровства". Много веков - золото гарантировало ценность денег и заменяло их. Эта система перестала работать , так как золота стало слишком мало для этой цели, а денег слишком много. Из вики "В 1971 году президент США Ричард Никсон «временно» запретил обмен доллара на золото, провёл несколько девальваций: в 1971 году цена унции золота выросла до 38 долларов, а в 1973 году — до 42,22 долларов." Поскольку денег становилось все больше, а золота все больше не хватало , что бы гарантировать их ценность , то ... из вики " Без возобновления обмена на золото, в 1976 году была создана Ямайская валютная система, в рамках которой официально отменялась привязка доллара к золоту, но при этом доллар оставался мировой резервной валютой с плавающим коэффициентом обмена." Ценность золота не определяется его " себестоимостью " в принципе. То есть по себестоимости вообще никто ничего не продает - иначе разорится.Это глупость. А прибыль определяется кроме себестоимости не только спросом , но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли. Это нормальная торговая формула для ординарного ширпотреба, но золото - совсем другое дело. И просьба не упоминать имя Валеры в суе.... kalinavalera1

Повідомлень: 4944 З нами з: 07.05.11 Подякував: 660 раз. Подякували: 507 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 жов, 2019 22:14 Re: Горячие новости по драгоценным металлам kalinavalera1 написав: но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли. но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли.

Во первых все существует в ограниченом количестве на Земле. Нискончаемого нет ничего.

Пшеницу выростили, сьели, и все - нет. Нужно выращивать опять. Цена на нее же в большей мере зависит от себестоимости + спроса.

Золото тот же товар что и пшеница только его не сьешь. Оно вообще никуда не денется. Сколько выкопали - столько у нас его и будет до конца времени! Так как оно не протится.

Вопрос что с ним делать?

Сколько реально его, нам людям, нужно?

Для медицины и электроники+ обручалок вполне достаточно того что имеем на века вперед!



Проведем мысленый эксперемент. Представте что завтра все Золото на планете Земля похитили рептилоиды и скрылись навсегда в глубь галактики.

Как это повлияет на жизнь 99% людей на планете не имевших золотых сбережений?



Теперь представте если бы то же произошло с нефтью или пшеницей.... Я уже молчу про воду или воздух.



Используя данным мысленный эксперимент мы можешь понять реальную ценность чего то Во первых все существует в ограниченом количестве на Земле. Нискончаемого нет ничего.Пшеницу выростили, сьели, и все - нет. Нужно выращивать опять. Цена на нее же в большей мере зависит от себестоимости + спроса.Золото тот же товар что и пшеница только его не сьешь. Оно вообще никуда не денется. Сколько выкопали - столько у нас его и будет до конца времени! Так как оно не протится.Вопрос что с ним делать?Сколько реально его, нам людям, нужно?Для медицины и электроники+ обручалок вполне достаточно того что имеем на века вперед!Проведем мысленый эксперемент. Представте что завтра все Золото на планете Земля похитили рептилоиды и скрылись навсегда в глубь галактики.Как это повлияет на жизнь 99% людей на планете не имевших золотых сбережений?Теперь представте если бы то же произошло с нефтью или пшеницей.... Я уже молчу про воду или воздух.Используя данным мысленный эксперимент мы можешь понять реальную ценность чего то vladus17 Повідомлень: 1009 З нами з: 21.03.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 11:11 А если не станет картин известных художников, вы это почувствуете? Так что они копейки должны стоить. Так золото еще и в промышленности применение имеет. hxbbgaf Повідомлень: 20907 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1335 раз. Подякували: 2078 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 жов, 2019 12:31 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: А если не станет картин известных художников, вы это почувствуете? Так что они копейки должны стоить. Так золото еще и в промышленности применение имеет. А если не станет картин известных художников, вы это почувствуете? Так что они копейки должны стоить. Так золото еще и в промышленности применение имеет.

Та как то не особо. Наверное по этой причине я в них и не инвестирую.



Как я уже писал выше: для промышленности уже добытого золота хватит с головой на века, с учетом переработки.



Золото , в отличии от нефти, древесины и прч комодитис, никогда не иисякнет его можно использовать безконечное количество раз.

Если накопали 1004000 тонн, его столько останется до конца времени, или пока рептилоиды не похитят...

Мало того, мы моглибы даже отдать рептилоидам 90% того что имеем.Без реального ущерба для человечества. То золото которое лежит мертвым грузом и не используется, например, у дяди Скруджа в сундуке.



А вот 90% нефти/древесины/воды/земли без ущерба для человечества, отдать рептилоидам не вышло бы Та как то не особо. Наверное по этой причине я в них и не инвестирую.Как я уже писал выше: для промышленности уже добытого золота хватит с головой на века, с учетом переработки.Золото , в отличии от нефти, древесины и прч комодитис, никогда не иисякнет его можно использовать безконечное количество раз.Если накопали 1004000 тонн, его столько останется до конца времени, или пока рептилоиды не похитят...Мало того, мы моглибы даже отдать рептилоидам 90% того что имеем.Без реального ущерба для человечества. То золото которое лежит мертвым грузом и не используется, например, у дяди Скруджа в сундуке.А вот 90% нефти/древесины/воды/земли без ущерба для человечества, отдать рептилоидам не вышло бы vladus17 Повідомлень: 1009 З нами з: 21.03.14 Подякував: 116 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1979198019811982 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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