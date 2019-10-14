Додано: Пон 14 жов, 2019 20:13

vladus17 написав: Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.

Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.

Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,

При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.

https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.

Как раз тот случай, когда "простота - хуже воровства". Много веков - золото гарантировало ценность денег и заменяло их. Эта система перестала работать , так как золота стало слишком мало для этой цели, а денег слишком много. Из вики "В 1971 году президент США Ричард Никсон «временно» запретил обмен доллара на золото, провёл несколько девальваций: в 1971 году цена унции золота выросла до 38 долларов, а в 1973 году — до 42,22 долларов." Поскольку денег становилось все больше, а золота все больше не хватало , что бы гарантировать их ценность , то ... из вики " Без возобновления обмена на золото, в 1976 году была создана Ямайская валютная система, в рамках которой официально отменялась привязка доллара к золоту, но при этом доллар оставался мировой резервной валютой с плавающим коэффициентом обмена." Ценность золота не определяется его " себестоимостью " в принципе. То есть по себестоимости вообще никто ничего не продает - иначе разорится.Это глупость. А прибыль определяется кроме себестоимости не только спросом , но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли. Это нормальная торговая формула для ординарного ширпотреба, но золото - совсем другое дело. И просьба не упоминать имя Валеры в суе....