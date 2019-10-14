vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи. Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу. Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,, При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки. https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio
Как раз тот случай, когда "простота - хуже воровства" . Много веков - золото гарантировало ценность денег и заменяло их. Эта система перестала работать , так как золота стало слишком мало для этой цели, а денег слишком много. Из вики "В 1971 году президент США Ричард Никсон «временно» запретил обмен доллара на золото, провёл несколько девальваций: в 1971 году цена унции золота выросла до 38 долларов, а в 1973 году — до 42,22 долларов." Поскольку денег становилось все больше, а золота все больше не хватало , что бы гарантировать их ценность , то ... из вики " Без возобновления обмена на золото, в 1976 году была создана Ямайская валютная система, в рамках которой официально отменялась привязка доллара к золоту, но при этом доллар оставался мировой резервной валютой с плавающим коэффициентом обмена." Ценность золота не определяется его " себестоимостью " в принципе. То есть по себестоимости вообще никто ничего не продает - иначе разорится.Это глупость. А прибыль определяется кроме себестоимости не только спросом , но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли. Это нормальная торговая формула для ординарного ширпотреба, но золото - совсем другое дело. И просьба не упоминать имя Валеры в суе....
kalinavalera1 написав:но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли.
Во первых все существует в ограниченом количестве на Земле. Нискончаемого нет ничего. Пшеницу выростили, сьели, и все - нет. Нужно выращивать опять. Цена на нее же в большей мере зависит от себестоимости + спроса. Золото тот же товар что и пшеница только его не сьешь. Оно вообще никуда не денется. Сколько выкопали - столько у нас его и будет до конца времени! Так как оно не протится. Вопрос что с ним делать? Сколько реально его, нам людям, нужно? Для медицины и электроники+ обручалок вполне достаточно того что имеем на века вперед!
Проведем мысленый эксперемент. Представте что завтра все Золото на планете Земля похитили рептилоиды и скрылись навсегда в глубь галактики. Как это повлияет на жизнь 99% людей на планете не имевших золотых сбережений?
Теперь представте если бы то же произошло с нефтью или пшеницей.... Я уже молчу про воду или воздух.
Используя данным мысленный эксперимент мы можешь понять реальную ценность чего то
hxbbgaf написав:А если не станет картин известных художников, вы это почувствуете? Так что они копейки должны стоить. Так золото еще и в промышленности применение имеет.
Та как то не особо. Наверное по этой причине я в них и не инвестирую.
Как я уже писал выше: для промышленности уже добытого золота хватит с головой на века, с учетом переработки.
Золото , в отличии от нефти, древесины и прч комодитис, никогда не иисякнет его можно использовать безконечное количество раз. Если накопали 1004000 тонн, его столько останется до конца времени, или пока рептилоиды не похитят... Мало того, мы моглибы даже отдать рептилоидам 90% того что имеем.Без реального ущерба для человечества. То золото которое лежит мертвым грузом и не используется, например, у дяди Скруджа в сундуке.
А вот 90% нефти/древесины/воды/земли без ущерба для человечества, отдать рептилоидам не вышло бы
hxbbgaf написав:Ну, тогда ждите нефти по 3-4 бакса.
Кстати о бананах. Говоря о нефти сейчас золото к нефти на исторических максимумах. На сегодня можно купить 27,5 бочки нефти (ВТИ) за одну унцию золота. Историческое соотношение обычно находилось на уровне 2 грамма золота за 1 бочку нефти марки WTI. Нефть WTI на сегодня около 55долларов за барель, итого выходит 55/2*31.1=$855 долларов за унцию золота!