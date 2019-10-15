Додано: Вів 15 жов, 2019 19:12

vladus17 написав: Пшеницу выростили, сьели, и все - нет. Нужно выращивать опять. Цена на нее же в большей мере зависит от себестоимости + спроса. Пшеницу выростили, сьели, и все - нет. Нужно выращивать опять. Цена на нее же в большей мере зависит от себестоимости + спроса.

Пшеницу можно выращивать сколько угодно много по желанию. А золото вообще не предмет первой необходимости и его нам типа "Бог дает", это предмет роскоши. И с ним все на много сложнее. Если не дай Бог - "рептилоиды" угонят все золото - у государств пропадут ЗВР - наши деньги будут ничем не обеспечены и это будет иметь самые печальные последствия для макроэкономики. Учитывая и так апокалиптическую ситуацию в макроэкономке, которая под гнетом манипуляций ТНК, и сказать что это криминальные образования - слишком слабо сказано. Это на много хуже, направленность у них деструктивная. А Золото используют и в медицине, не только в промышленности, или в ювелирке. Мне не интересно пережевывать все это в 101 раз. И я не против - вы можете иметь свое мнение. Я уже писал, и верно предсказал тренд на рост золота. И я настаиваю, что на ветке есть смысл анализировать макроэкономику, а не себестоимость золота в местах добычи и количество и мест , где добывают золото и их перспективность.Конечно я против такого обсуждения ничего не имею. Но я считаю - хоть в учебниках пишут именно о влиянии на цену золота - этих факторов, типа себестоимости и запасов металла в известных местах добычи - это тупо. Часто в учебниках пишут ерунду. Это в каком то исключительном случае может сыграть роль, я знаю в каком, и такая ситуация очень маловероятна, вероятность стремится к нулю.Кстати - недавно вспомнил Опытного не впопад и даже без связи с золотом. Выпили мы с девочками бутылку вина и полезли на вулкан Этна. Это Опытный любит по горам - я вспомнил уже когда слез с вулкана. Никогда не пойму - что в этом интересного? Но фотки остались прикольные, и выражение лица очень довольное, до сих пор стараюсь понять - за чем я туда полез ?! Кстати вскоре началось извержение. Думаю это совпадение.Это я к тому - что не всегда есть время и желание отвечать - особенно на личные выпады. Не интересно.Хотелось бы прогнозы по золоту ? Мой прогноз очень обтекаемый - будет расти. Медленно но верно. С интересом бы читал кратко и по сути обзор всех движений на мировом рынке. Как-то кратко и по сути. Имхо.