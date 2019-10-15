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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1979198019811982
Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 20:13

  vladus17 написав:Как то был здесь разговор по поводу золотодобычи.
Так вот случайно сегодня в рекомендацыях на ютубе видео попалось про золото и золотодобычу.
Удивило на 12:45 минуте человек из золотодобываючей компании говорит о его себестоимости ,,у нас она ниже 500долларов за унцыю,,
При теперешних ценах на золото в районе 1500. Что это выходит: 1 унция вам- 2 нам, за ваши же денюжки.
https://www.youtube.com/watch?v=hzEfGR10fio


Как раз тот случай, когда "простота - хуже воровства" :mrgreen: . Много веков - золото гарантировало ценность денег и заменяло их. Эта система перестала работать , так как золота стало слишком мало для этой цели, а денег слишком много. Из вики "В 1971 году президент США Ричард Никсон «временно» запретил обмен доллара на золото, провёл несколько девальваций: в 1971 году цена унции золота выросла до 38 долларов, а в 1973 году — до 42,22 долларов." Поскольку денег становилось все больше, а золота все больше не хватало , что бы гарантировать их ценность , то ... из вики " Без возобновления обмена на золото, в 1976 году была создана Ямайская валютная система, в рамках которой официально отменялась привязка доллара к золоту, но при этом доллар оставался мировой резервной валютой с плавающим коэффициентом обмена." Ценность золота не определяется его " себестоимостью " в принципе. То есть по себестоимости вообще никто ничего не продает - иначе разорится.Это глупость. А прибыль определяется кроме себестоимости не только спросом , но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли. Это нормальная торговая формула для ординарного ширпотреба, но золото - совсем другое дело. И просьба не упоминать имя Валеры в суе.... :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2019 22:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:но и тем - на сколько легко доступен этот товар в НЕОГРАНИЧЕННЫХ количествах. Товар - который существует в ограниченном количестве в природе и служит эквивалентом денег - не может продаваться по себестоимости + 20% прибыли.

Во первых все существует в ограниченом количестве на Земле. Нискончаемого нет ничего.
Пшеницу выростили, сьели, и все - нет. Нужно выращивать опять. Цена на нее же в большей мере зависит от себестоимости + спроса.
Золото тот же товар что и пшеница только его не сьешь. Оно вообще никуда не денется. Сколько выкопали - столько у нас его и будет до конца времени! Так как оно не протится.
Вопрос что с ним делать?
Сколько реально его, нам людям, нужно?
Для медицины и электроники+ обручалок вполне достаточно того что имеем на века вперед!

Проведем мысленый эксперемент. Представте что завтра все Золото на планете Земля похитили рептилоиды и скрылись навсегда в глубь галактики. :mrgreen:
Как это повлияет на жизнь 99% людей на планете не имевших золотых сбережений?

Теперь представте если бы то же произошло с нефтью или пшеницей.... Я уже молчу про воду или воздух.

Используя данным мысленный эксперимент мы можешь понять реальную ценность чего то :wink:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 11:11

А если не станет картин известных художников, вы это почувствуете? Так что они копейки должны стоить. Так золото еще и в промышленности применение имеет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:31

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:А если не станет картин известных художников, вы это почувствуете? Так что они копейки должны стоить. Так золото еще и в промышленности применение имеет.

Та как то не особо. Наверное по этой причине я в них и не инвестирую.

Как я уже писал выше: для промышленности уже добытого золота хватит с головой на века, с учетом переработки.

Золото , в отличии от нефти, древесины и прч комодитис, никогда не иисякнет его можно использовать безконечное количество раз.
Если накопали 1004000 тонн, его столько останется до конца времени, или пока рептилоиды не похитят... :mrgreen:
Мало того, мы моглибы даже отдать рептилоидам 90% того что имеем.Без реального ущерба для человечества. То золото которое лежит мертвым грузом и не используется, например, у дяди Скруджа в сундуке.

А вот 90% нефти/древесины/воды/земли без ущерба для человечества, отдать рептилоидам не вышло бы :|
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:13

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Ну, тогда ждите нефти по 3-4 бакса.

Кстати о бананах. Говоря о нефти сейчас золото к нефти на исторических максимумах. На сегодня можно купить 27,5 бочки нефти (ВТИ) за одну унцию золота.
Историческое соотношение обычно находилось на уровне 2 грамма золота за 1 бочку нефти марки WTI. Нефть WTI на сегодня около 55долларов за барель, итого выходит 55/2*31.1=$855 долларов за унцию золота!

Соотношения нефть к золоту можно посмотреть по ссылке:
https://www.macrotrends.net/1380/gold-t ... ical-chart

Мое имхо, сейчас выгодно слить золото и купить акции нефтяников!

Черной жижей свои авто уже даже норвежцы не хотят заправлять, судя по % продаж электромобилей в их стране. Вкладывайтесь в лититй и медь!
https://www.macrotrends.net/1476/copper ... chart-data
https://hevcars.com.ua/bloomberg-uvelic ... y-k-2040g/
Востаннє редагувалось xsh в Вів 15 жов, 2019 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

5 факторов, которые нужно знать о QE ФРС, которую регулятор отказывается называть QE
https://www.vestifinance.ru/articles/126522
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:12

Re: Горячие новости по драгоценным металламн

  vladus17 написав:Пшеницу выростили, сьели, и все - нет. Нужно выращивать опять. Цена на нее же в большей мере зависит от себестоимости + спроса.

Пшеницу можно выращивать сколько угодно много по желанию. А золото вообще не предмет первой необходимости и его нам типа "Бог дает", это предмет роскоши. И с ним все на много сложнее. Если не дай Бог - "рептилоиды" угонят все золото - у государств пропадут ЗВР - наши деньги будут ничем не обеспечены и это будет иметь самые печальные последствия для макроэкономики. Учитывая и так апокалиптическую ситуацию в макроэкономке, которая под гнетом манипуляций ТНК, и сказать что это криминальные образования - слишком слабо сказано. Это на много хуже, направленность у них деструктивная. А Золото используют и в медицине, не только в промышленности, или в ювелирке. Мне не интересно пережевывать все это в 101 раз. И я не против - вы можете иметь свое мнение. Я уже писал, и верно предсказал тренд на рост золота. И я настаиваю, что на ветке есть смысл анализировать макроэкономику, а не себестоимость золота в местах добычи и количество и мест , где добывают золото и их перспективность.
Конечно я против такого обсуждения ничего не имею. Но я считаю - хоть в учебниках пишут именно о влиянии на цену золота - этих факторов, типа себестоимости и запасов металла в известных местах добычи - это тупо. Часто в учебниках пишут ерунду. Это в каком то исключительном случае может сыграть роль, я знаю в каком, и такая ситуация очень маловероятна, вероятность стремится к нулю.
Кстати - недавно вспомнил Опытного не впопад и даже без связи с золотом. Выпили мы с девочками бутылку вина и полезли на вулкан Этна. Это Опытный любит по горам - я вспомнил уже когда слез с вулкана. Никогда не пойму - что в этом интересного? Но фотки остались прикольные, и выражение лица очень довольное, до сих пор стараюсь понять - за чем я туда полез ?! Кстати вскоре началось извержение. Думаю это совпадение. :D Это я к тому - что не всегда есть время и желание отвечать - особенно на личные выпады. Не интересно.

Хотелось бы прогнозы по золоту ? Мой прогноз очень обтекаемый - будет расти. Медленно но верно. С интересом бы читал кратко и по сути обзор всех движений на мировом рынке. Как-то кратко и по сути. Имхо.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:30

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Хотелось бы прогнозы по золоту ? Мой прогноз очень обтекаемый - будет расти. Медленно но верно. С интересом бы читал кратко и по сути обзор всех движений на мировом рынке. Как-то кратко и по сути. Имхо.

Думаю месяц-два все желающие наедятся(уже наелись?) дорогим золотом и пойдем вниз пробивать 1350-1400, на новостях о мирном договоре США с Китаем и окончанием торговых войн.
  kalinavalera1 написав:Если не дай Бог - "рептилоиды" угонят все золото - у государств пропадут ЗВР - наши деньги будут ничем не обеспечены и это будет иметь самые печальные последствия для макроэкономики.

Проснитесь, теперешние деньги уже давно не обеспечены золотом.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:Проснитесь, теперешние деньги уже давно не обеспечены золотом

Не, ну вы жжете! Не надо все так буквально понимать. Вот в учебнике написано "буквами" что себестоимость и количество запасов в недрах главный фактор . А на деле - манипуляции на финансовых рынках и макроэкономике рулят. Пока в ЗВР хранят золото - и привязка денег к золоту существует - финансовый Апокалипсис не сложится, не смотря на усилия манипуляторов. Имхо, конечно. То есть на прямую доллары не обеспечены золотом , конечно. Но привязка к золоту как-то все же отображает их ценность. Очень приблизительно - но есть "якорь" . Или взять "другие" деньги - опосредовано - деньги Китая, России , арабские страны - их деньги имеют обеспечение. Хотя не всякий это "обеспечение" с них получит, но все же. Это как-то "заземляет" макроэкономику- удерживает от выхода на орбиту "рептилоидов" окончательно. :mrgreen:
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:21

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:Не, ну вы жжете! Не надо все так буквально понимать. Вот в учебнике написано "буквами" что себестоимость и количество запасов в недрах главный фактор . А на деле - манипуляции на финансовых рынках и макроэкономике рулят. Пока в ЗВР хранят золото - и привязка денег к золоту существует - финансовый Апокалипсис не сложится, не смотря на усилия манипуляторов. Имхо, конечно. То есть на прямую доллары не обеспечены золотом , конечно. Но привязка к золоту как-то все же отображает их ценность. Очень приблизительно - но есть "якорь" . Или взять "другие" деньги - опосредовано - деньги Китая, России , арабские страны - их деньги имеют обеспечение. Хотя не всякий это "обеспечение" с них получит, но все же. Это как-то "заземляет" макроэкономику- удерживает от выхода на орбиту "рептилоидов" окончательно.

На сколько тогда, по вашему, золотом обеспечен/привязан Канадский доллар или Британский фунт стерлинг?
vladus17
 
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