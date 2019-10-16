Додано: Сер 16 жов, 2019 22:55

vladus17 написав: На сколько тогда, по вашему, золотом обеспечен/привязан Канадский доллар или Британский фунт стерлинг? На сколько тогда, по вашему, золотом обеспечен/привязан Канадский доллар или Британский фунт стерлинг?

Вы все слишком буквально толкуете. Не вижу смысла отвечать на ваш вопрос - так как он далек от темы ветки и на него не может быть конкретного ответа. Замечу, что вы называете страны очень жестко связанные с США , то есть с системными ТНК и именно они то и заинтересованы вывести макроэкономику на "орбиту рептилоидов" - то есть способствуют тому , что бы доллар можно было печатать бесконечно и что бы он был "обеспечен" фантиастическими измышлениями про " рептилоидов". Об этом тоже много уже тут переговорено и пережевано. Есть мнение , что английская королева - не такая уж беспомощная старушка , а якобы она то и "крышует" и ФРС и ТНК. Кстати Англия продавала свое золото по-дешевке - но кто его купил ? Не исключено - оно стало частной собственностью этой бабульки. Я не настаиваю что она ключевой персонаж , не важно это в принципе. Вы нагромождаете сущности. меня интересует обзор актуальных движений на финансовых рынках и в макроэкономике. остальное давно все пережевано. Сорри, отвечать не такое не буду.