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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 1980198119821983
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 22:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:На сколько тогда, по вашему, золотом обеспечен/привязан Канадский доллар или Британский фунт стерлинг?


Вы все слишком буквально толкуете. Не вижу смысла отвечать на ваш вопрос - так как он далек от темы ветки и на него не может быть конкретного ответа. Замечу, что вы называете страны очень жестко связанные с США , то есть с системными ТНК и именно они то и заинтересованы вывести макроэкономику на "орбиту рептилоидов" - то есть способствуют тому , что бы доллар можно было печатать бесконечно и что бы он был "обеспечен" фантиастическими измышлениями про " рептилоидов". Об этом тоже много уже тут переговорено и пережевано. Есть мнение , что английская королева - не такая уж беспомощная старушка , а якобы она то и "крышует" и ФРС и ТНК. Кстати Англия продавала свое золото по-дешевке - но кто его купил ? Не исключено - оно стало частной собственностью этой бабульки. Я не настаиваю что она ключевой персонаж , не важно это в принципе. Вы нагромождаете сущности. меня интересует обзор актуальных движений на финансовых рынках и в макроэкономике. остальное давно все пережевано. Сорри, отвечать не такое не буду.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 04:57

kalinavalera1
Спасибо. Другого ответа я и не ожидал. Кроме как услышать о теории заговора + рептилоидах и прч :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 05:40

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

народ, кто че думает(без теорий заговора) о ситуации с тем, что трежарис значительно в низ на закупке, а золото очень сильно его перебило.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:23

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

За что банкиры так не любят отрицательные ставки?
https://www.vestifinance.ru/articles/126716

Ситуация на рынке РЕПО грозит вновь выйти из-под контроля.
http://www.profinance.ru/news/2019/10/1 ... rolya.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:38

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Понаехал написав:народ, кто че думает


Капитал уходит из долларовых долгов: к чему это приведет?
https://www.vestifinance.ru/articles/126737

Как то так...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:10

  vladus17 написав:kalinavalera1
Спасибо. Другого ответа я и не ожидал. Кроме как услышать о теории заговора + рептилоидах и прч :mrgreen:

Вот они, рептилоиды заговора без золотого запаса https://www.bbc.com/news/av/uk-20721117 ... of-england
xsh
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:34

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Вот, умный человек подробно разжевал "репу"...

ФРС дала маху.

https://www.vestifinance.ru/articles/126760
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 15:39

  xsh написав:
  vladus17 написав:kalinavalera1
Спасибо. Другого ответа я и не ожидал. Кроме как услышать о теории заговора + рептилоидах и прч :mrgreen:

Вот они, рептилоиды заговора без золотого запаса https://www.bbc.com/news/av/uk-20721117 ... of-england


Отличный ролик по теме. И от кризиса спасаются именно золотом, а не в первую очередь бумажными деньгами. Про "рептилоидов" придумали ТНК - что бы прикрываться всякой ерундой - типа это якобы не они, а какие-то фантастические "рептилоиды" отвечают за кризисы и проблемы в макроэкономике :mrgreen: . Так что делать вид , или как Владус в серьез воспринимать " рептилоидов" - это глупо. И никто в них не верит. А вот про "заговоры" - то есть про сговоры,про спекуляции , манипуляции на финасовых рынках - так иначе и не бывает и даже не возможно. Без спекуляций - из которых вытекают манипуляции - финансовые рынки - не смогут существовать. Это будет СССР - с плановой экономикой. Весь смысл бирж и "свободных" рынков - - это спекуляции и манипуляции. Это основа и фундамент свободных рынков - спекуляции, манипуляции, монополизация ( а что такое ТНК - это гипер-монополии, а что такое глобализм ? ) и конечно само собой сговоры. Делать вид , что этого нет ??? Это слишком тупо. По другому - нет. :mrgreen: А это именно - есть. ЭТО СУТЬ КАПИТАЛИЗМА. Єто нормальный ход. ( Я не пишу, что это хорошо, но - это естественный ход при полной свободе) Не нормально и деструктивно навязывать людям - якобы общепринятое мнение - что этого нет. И это вполне оплачиваемый заговор через гранты - навязывать мнение - что этого нет. Но кто ж в такую глупость поверит ?
kalinavalera1
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