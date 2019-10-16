vladus17 написав:На сколько тогда, по вашему, золотом обеспечен/привязан Канадский доллар или Британский фунт стерлинг?
Вы все слишком буквально толкуете. Не вижу смысла отвечать на ваш вопрос - так как он далек от темы ветки и на него не может быть конкретного ответа. Замечу, что вы называете страны очень жестко связанные с США , то есть с системными ТНК и именно они то и заинтересованы вывести макроэкономику на "орбиту рептилоидов" - то есть способствуют тому , что бы доллар можно было печатать бесконечно и что бы он был "обеспечен" фантиастическими измышлениями про " рептилоидов". Об этом тоже много уже тут переговорено и пережевано. Есть мнение , что английская королева - не такая уж беспомощная старушка , а якобы она то и "крышует" и ФРС и ТНК. Кстати Англия продавала свое золото по-дешевке - но кто его купил ? Не исключено - оно стало частной собственностью этой бабульки. Я не настаиваю что она ключевой персонаж , не важно это в принципе. Вы нагромождаете сущности. меня интересует обзор актуальных движений на финансовых рынках и в макроэкономике. остальное давно все пережевано. Сорри, отвечать не такое не буду.
Отличный ролик по теме. И от кризиса спасаются именно золотом, а не в первую очередь бумажными деньгами. Про "рептилоидов" придумали ТНК - что бы прикрываться всякой ерундой - типа это якобы не они, а какие-то фантастические "рептилоиды" отвечают за кризисы и проблемы в макроэкономике . Так что делать вид , или как Владус в серьез воспринимать " рептилоидов" - это глупо. И никто в них не верит. А вот про "заговоры" - то есть про сговоры,про спекуляции , манипуляции на финасовых рынках - так иначе и не бывает и даже не возможно. Без спекуляций - из которых вытекают манипуляции - финансовые рынки - не смогут существовать. Это будет СССР - с плановой экономикой. Весь смысл бирж и "свободных" рынков - - это спекуляции и манипуляции. Это основа и фундамент свободных рынков - спекуляции, манипуляции, монополизация ( а что такое ТНК - это гипер-монополии, а что такое глобализм ? ) и конечно само собой сговоры. Делать вид , что этого нет ??? Это слишком тупо. По другому - нет. А это именно - есть. ЭТО СУТЬ КАПИТАЛИЗМА. Єто нормальный ход. ( Я не пишу, что это хорошо, но - это естественный ход при полной свободе) Не нормально и деструктивно навязывать людям - якобы общепринятое мнение - что этого нет. И это вполне оплачиваемый заговор через гранты - навязывать мнение - что этого нет. Но кто ж в такую глупость поверит ?