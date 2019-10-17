Додано: Чет 17 жов, 2019 15:39

xsh написав: vladus17 написав: kalinavalera1

Спасибо. Другого ответа я и не ожидал. Кроме как услышать о теории заговора + рептилоидах и прч Спасибо. Другого ответа я и не ожидал. Кроме как услышать о теории заговора + рептилоидах и прч

Вот они, рептилоиды заговора без золотого запаса https://www.bbc.com/news/av/uk-20721117 ... of-england Вот они, рептилоиды заговора без золотого запаса

Отличный ролик по теме. И от кризиса спасаются именно золотом ( стабилизационный фонд) , а не в первую очередь бумажными деньгами. Про "рептилоидов" придумали ТНК - что бы прикрываться всякой ерундой - типа это якобы не они, а какие-то фантастические "рептилоиды" отвечают за кризисы и проблемы в макроэкономике. Так что делать вид , или как Владус в серьез воспринимать " рептилоидов" - это глупо. И никто в них не верит. А вот про "заговоры" - то есть про сговоры,про спекуляции , манипуляции на финасовых рынках - так иначе и не бывает и даже не возможно. Без спекуляций - из которых вытекают манипуляции - финансовые рынки - не смогут существовать. Это будет СССР - с плановой экономикой. Весь смысл бирж и "свободных" рынков - - это спекуляции и манипуляции. Это основа и фундамент свободных рынков - спекуляции, манипуляции, монополизация ( а что такое ТНК - это гипер-монополии, а что такое глобализм? Єто и есть геополитический планетарный сговор лидеров ) и конечно само собой всегда присутствуют сговоры - то бишь тайные цели и скрытые договоренности. Делать вид , что этого нет ??? Это слишком тупо. По другому - нет.А это именно - есть. ЭТО СУТЬ КАПИТАЛИЗМА. Єто нормальный ход. ( Я не пишу, что это хорошо, но - это естественный ход при полной свободе и безнаказанности ) Не нормально и деструктивно навязывать людям - якобы "общепринятое мнение" - что этого нет. И это вполне оплачиваемый заговор через гранты - навязывать мнение - что этого нет. Но кто ж в такую глупость поверит ?