RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1981198219831984
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:38

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Понаехал написав:В этом ралли желание не имею, но есть мысли подумать о участии в конце весны.

Почему именно в конце весны? Ожидаете спада цен или просто тогда появятся лишние деньги?
vladus17
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 21.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:41

  vladus17 написав:
  Понаехал написав:В этом ралли желание не имею, но есть мысли подумать о участии в конце весны.

Почему именно в конце весны? Ожидаете спада цен или просто тогда появятся лишние деньги?

Думаю что цена будет ниже чем сейчас или следующей осенью.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3473
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1981198219831984
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77595)
18.10.2019 10:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.