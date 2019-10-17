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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:38
Понаехал написав:
В этом ралли желание не имею, но есть мысли подумать о участии в конце весны.
Почему именно в конце весны? Ожидаете спада цен или просто тогда появятся лишние деньги?
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vladus17
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:41
vladus17 написав: Понаехал написав:
В этом ралли желание не имею, но есть мысли подумать о участии в конце весны.
Почему именно в конце весны? Ожидаете спада цен или просто тогда появятся лишние деньги?
Думаю что цена будет ниже чем сейчас или следующей осенью.
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Понаехал
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