Почему именно в конце весны? Ожидаете спада цен или просто тогда появятся лишние деньги?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:38
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:41
Додано: Нед 20 жов, 2019 13:50
Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд
Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд
https://news.finance.ua/ru/news/-/45816 ... o-1-3-mlrd
Рептилоиды жадно потирают руки...
Ведь им больше достанется!
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