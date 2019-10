Додано: Нед 20 жов, 2019 21:38

Gold imports up 35.5% in first quarter

Они в первом квартале очень хорошо затарились...NEW DELHI: India’s gold imports in the first quarter of the current fiscal increased by 35.5% from a year ago to $11.45 billion, as per official data.India is the world’s largest importer of gold, with annual consumption at 800-900 tonnes. Imports were $8.45 billion in the same period of 2018-19.The increase in gold imports pushed the country's trade deficit marginally up to $45.96 billion during April-June quarter of 2019-20 compared with $44.94 billion a year ago.Сейчас цены в Индии на ювелирку снижаются, так как падает спрос из-за снижения экономического роста в стране + растет безработица.Поэтому снижается и импорт.