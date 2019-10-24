Почему именно в конце весны? Ожидаете спада цен или просто тогда появятся лишние деньги?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:38
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:41
Додано: Нед 20 жов, 2019 13:50
Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд
Индия в сентябре сократила импорт золота вдвое, до $1,3 млрд
https://news.finance.ua/ru/news/-/45816 ... o-1-3-mlrd
Рептилоиды жадно потирают руки...
Ведь им больше достанется!
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:38
vladus17
Они в первом квартале очень хорошо затарились...
Gold imports up 35.5% in first quarter
NEW DELHI: India’s gold imports in the first quarter of the current fiscal increased by 35.5% from a year ago to $11.45 billion, as per official data.
India is the world’s largest importer of gold, with annual consumption at 800-900 tonnes. Imports were $8.45 billion in the same period of 2018-19.
The increase in gold imports pushed the country's trade deficit marginally up to $45.96 billion during April-June quarter of 2019-20 compared with $44.94 billion a year ago.
Сейчас цены в Индии на ювелирку снижаются, так как падает спрос из-за снижения экономического роста в стране + растет безработица.
Поэтому снижается и импорт.
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:07
На днях была сделка по недвижемости.
Интересный один нюанс. За сделку заплатили где то эквивалент 7ми грамм чистого золота по биржевой цене. Это за услуги нотара+налоги+сборы и тд.
7грамм золота это даже меньше Архистратига Михаила номиналом 5гривен 7.78 грамм чистого золота.
Так вот, мне почему то вспомнилось как отец Федор в романе 12 стульев заплатил архивариусу Корабейникову 5 золотых червонцев за ордера на стулья.
Если прикинуть, так это на минуточку 38.7 грамм чистого золота! 8.6*0.9*5=38,7
Я понимаю что эту инфу я взял из романа, но всеже мне кажется что рассчет был довольно приемлемым на то время 100 лет назад.
Итого напрашивается вывод что а) золото сильно переоценнено на сегодня
б) человеческий труд сильно недооценен к золоту (что впринципи значит то же что и пункт а)
Какие будут мысли по этому поводу у наших уважаемых форумчан?
Что если сравнить зарплату в Золоте тогда и сейчас,и на разных отрезках времени?
П.С. Тот же рядовой работник Геркулеса тов.Корейко получал жалование в 50 рублей (эквивалент 5ти червонцем) в месяц. А это как я писал выше, 38.7г ч золота. Сегодня же это равно около 1850$! ЗП какого то топ менеджера в Столице.
Сегодня же какой то рядовой Корейко в Одессе получал бы грамм 9 в лучшем случае. А это на почти 30 грамм золота меньше чем тогда, за 1 месяц!
П.С.2 опять же , это учитывая что инфа в романе была довольно коректной, и что 50 рублей на то время была действительно актуально ЗП в месяц для рядового сотрудника условного Грекулеса в Одессе.
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:46
8 тыщ гривен за все оформление? Даже если прошло 3 года и надо было заплатить не 5 + 1.5, а только 1% + нотариус и остальное, то это цена недвиги должна была быть меньше 20 тыщ, а если еще и риелтору платили, то и того тыщ 10?
З.Ы. Может, это наши зарплаты недооценены, а не золото переоценено?
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:53
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
С чего вы взяли что недвига в Киеве и стоит выше 20тыс баксов?
Никаких риелтеров в провинции нет. И даже в Киеве когда покупал их успешно обходил
1% налога так как владение более 3х лет.
8,5тыс грн вышло. Я считаю что за пару часиков работы в провинции еще огого какие деньги , поверте мне на слово
Додано: Вів 22 жов, 2019 21:58
А для себя или под аренду, если не секрет? Путина не боитесь и пирамиды ОВГЗ и сжимающейся пружины под девальвацию?
Та то ж не только зарплата, там и налог.
Додано: Вів 22 жов, 2019 22:10
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
del
Додано: П'ят 25 жов, 2019 02:57
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Вот тут вот интересные мысли
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