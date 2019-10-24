Додано: Вів 22 жов, 2019 08:07

На днях была сделка по недвижемости.Интересный один нюанс. За сделку заплатили где то эквивалент 7ми грамм чистого золота по биржевой цене. Это за услуги нотара+налоги+сборы и тд.7грамм золота это даже меньше Архистратига Михаила номиналом 5гривен 7.78 грамм чистого золота.Так вот, мне почему то вспомнилось как отец Федор в романе 12 стульев заплатил архивариусу Корабейникову 5 золотых червонцев за ордера на стулья.Если прикинуть, так это на минуточку 38.7 грамм чистого золота! 8.6*0.9*5=38,7Я понимаю что эту инфу я взял из романа, но всеже мне кажется что рассчет был довольно приемлемым на то время 100 лет назад.Итого напрашивается вывод что а) золото сильно переоценнено на сегодняб) человеческий труд сильно недооценен к золоту (что впринципи значит то же что и пункт а)Какие будут мысли по этому поводу у наших уважаемых форумчан?Что если сравнить зарплату в Золоте тогда и сейчас,и на разных отрезках времени?П.С. Тот же рядовой работник Геркулеса тов.Корейко получал жалование в 50 рублей (эквивалент 5ти червонцем) в месяц. А это как я писал выше, 38.7г ч золота. Сегодня же это равно около 1850$! ЗП какого то топ менеджера в Столице.Сегодня же какой то рядовой Корейко в Одессе получал бы грамм 9 в лучшем случае. А это на почти 30 грамм золота меньше чем тогда, за 1 месяц!П.С.2 опять же , это учитывая что инфа в романе была довольно коректной, и что 50 рублей на то время была действительно актуально ЗП в месяц для рядового сотрудника условного Грекулеса в Одессе.