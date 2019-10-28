наблюдательный написав:В свое время, старожилы ветки могут это подтвердить, я прикупил золото по $1350 и рекомендовал остальным его тоже покупать, так как кризис в США уже набирал обороты. В итоге, благодаря стараниям председателя ФРС Бернанке, цену золота догнали до $1900 с хвостиком. Затем ситуация в США устаканилась и цена на золото начала падать. Продав по $1650, я начал писать то, что пишете сейчас вы. Около 5-6 лет, точно уже не помню, я рекомендовал не покупать золото по тем ценам, так как для этого не было причин. В итоге золото упало до $1150. Но в отличии от вас, я свои рекомендации обосновывал, что и вам рекомендую делать. Сейчас ситуация в мире снова начинает меняться. Кто-то это замечает, а кто-то нет. Тут уже каждому своё.
Кстати да, забыл спросить какой у Вас прогноз по цене на золото на ближайшее будущее от 6ти месяцев до 2х лет? Запишем)) Жабу уже записал, правда долго ждать не пришлось что бы опровергнуть прогноз, ровно 2 недели
vladus17 написав:ХА-ХА! Сравнили Олигаргии стран 3го Мира, Укро-быдло-элиту, Яныков, Пшонкив и тд а так же Рашинских Путлеров и тд сравнивать с США!!! Это как с пальцем один огран сравнивать мужской. Давайте жгите еще!
Richi написав:P.S. Было время, когда я уже менял доллары на буханку хлеба и был рад тому что у меня есть что менять, а у многих тогда не было такой возможности.
Все отличие только в том, что вы покупаете бакс и спасаете этим Америку. А так они уже и прeзика выбрали погрязшего в коррупции маразматика, явно 7-мильными шагами идут по нашему пути, а это очень опасно с 23-триллионным гос. долгом.
Richi написав:Посмотрите что сейчас происходит с деньгами. Мы уже не можем совершить крупную покупку за наличные. Нас заставили это делать через банки и за это платить банкам комиссию.
Насколько я знаю, за покупки за наличные сейчас никаких санкций нет. На данный момент.
Если покупаете пирожок, то санкций нет. Если хотите оплатить товар ценой свыше 50.000, то наличными уже нельзя. Только безнал. Санкции будут не вам, а продавцу товара. Сначала штраф от 1700 до 3400грн. За повторное нарушение до 17000 грн. https://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178 Эту постанову НБУ вроде как никто не отменял...
Richi написав: Резюме: если запустят явную инфляцию доллара обесценивая его, то назовите хоть один инструмент который поможет сохранить деньги? Ничего лучше золота на ум не приходит.
Купить можно хоть 1 гр., хоть 1 кг., как и продать.... Так было всегда.
С первой частью согласен...
По второй есть сомнения, так как золото не такой ликвидный товар как нам хочется. Оно уже было в США под запретом. Давайте вспомним почему весь мир отказался от золотого стандарта? Потому что при нём нет возможности печатать дополнительные деньги.
В 90-х статью за покупку валюты - от 8 до вышки никто не отменял, но это приняло такой массовый характер, что остановить и контролировать процесс, уже было невозможно. Кто, что запретит? Подняли стоимость бензина – 1,5 млн. людей на улицу вышло. Представьте, что будет, если народ начнёт нищать массово, а им будут запреты ставить на выживание. Это даже смешно читать.
наблюдательный написав:Незаметно всех посадили в финансовую клетку, в которой мы все под полным контролем. И дальше будет ещё жестче...
В течении 3-5 лет более половины банков исчезнуть вообще т.к. их функции на себя берут различные сервисы. Да, конечно, всё что в банках обнулят и это даже не обсуждается. Поэтому и не стоит держать деньги на счетах, тем более за бесплатно (1-2% до вычета налога)
наблюдательный написав:Банки заморозят вклады, резко уменьшат выдачу наличных денег, введут лимиты на различные перечисления и транзакции, что повлечёт еще большее ухудшение экономики. Когда начнутся бунты, правительства вынуждены будут печатать дополнительные деньги и раздавать их голодающим, иначе начнется беспредел. Будут сыпаться практически все валюты, так как никто не захочет иметь крепкую валюту и с ней потом остаться в дураках. Всё это вызовет жуткую инфляцию и те накопления которые лежали замороженными в банках попросту сгорят. Вспоминаем реформу Гайдара-Чубайса. А теперь главный вопрос: Сколько будет длиться тот кризис, 1год, 3, или все 10, и кто в таких условиях будет покупать золото и за что?
И??? В 90-х денег вообще не было, зарплату выдавали товаром который производили т.к. был кризис неплатежей. И что? Денег не было? Были и были люди у которых их было много. Люди приспосабливались, находили ниши, зарабатывали и (!) чтобы сохранить непосильно заработанное и сберечь о бешеной инфляции, вкладывали в доллары. Сейчас это будет золото, но не слитки, а ювелирные изделия по стоимости лома. Я не вижу других доступных инструментов, которые позволили бы вкладывать минимальные деньги с большой долей вероятности что они не обесценятся и с возможностью быстрого выхода опять в деньги в случае необходимости. P.S. Если мы рассматриваем апокалипсический сценарий, то давайте отбросим такие понятия, как запреты и что кто-то что-то говорил. Мечта всех правительств будет удержать ситуацию под контролем, чтобы их не разорвали на части. Они будут заливать деньгами и закрывать все дыры которые будут появляться в геометрической прогрессии.
наблюдательный написав:Если покупаете пирожок, то санкций нет. Если хотите оплатить товар ценой свыше 50.000, то наличными уже нельзя. Только безнал. Санкции будут не вам, а продавцу товара. Сначала штраф от 1700 до 3400грн. За повторное нарушение до 17000 грн. https://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178 Эту постанову НБУ вроде как никто не отменял...
Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения. Чем больше запретов на движение денег, тем больше альтернативных валют появляется и систем работающих с деньгами минуя банки.
наблюдательный написав:Вы вот даже не знаете, что американцы очередное QE уже недавно запустили.
Нынче фундаментальные факторы спекулянтов не волнуют, баланс ФРС за 1.5 месяца рванул на 200 ярдов и хоть бы что.А таких рывков не было даже в 2008/9. На рынке РЕПО движняк ещё тот, что то там скрывают (уже сенаторы просят прояснить),то же всем пох. Нынче всё уходит в виртуальный мир.Миром правит хайп. Тут поможет только хорошая встряска, что бы люди наконец поняли, что живут на Земле, а не в проводах. Умные люди говорят, что движение на рынке РЕПО достигнет апогея в начале ноября, поглядим.