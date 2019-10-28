Додано: Пон 28 жов, 2019 22:37

наблюдательный написав: Richi написав:

Резюме: если запустят явную инфляцию доллара обесценивая его, то назовите хоть один инструмент который поможет сохранить деньги? Ничего лучше золота на ум не приходит.



Купить можно хоть 1 гр., хоть 1 кг., как и продать....

Так было всегда. Резюме: если запустят явную инфляцию доллара обесценивая его, то назовите хоть один инструмент который поможет сохранить деньги? Ничего лучше золота на ум не приходит.Купить можно хоть 1 гр., хоть 1 кг., как и продать....Так было всегда.

С первой частью согласен...



По второй есть сомнения, так как золото не такой ликвидный товар как нам хочется.

Оно уже было в США под запретом. Давайте вспомним почему весь мир отказался от золотого стандарта? Потому что при нём нет возможности печатать дополнительные деньги.

С первой частью согласен...По второй есть сомнения, так как золото не такой ликвидный товар как нам хочется.Оно уже было в США под запретом. Давайте вспомним почему весь мир отказался от золотого стандарта? Потому что при нём нет возможности печатать дополнительные деньги.

наблюдательный написав: Незаметно всех посадили в финансовую клетку, в которой мы все под полным контролем. И дальше будет ещё жестче...

Незаметно всех посадили в финансовую клетку, в которой мы все под полным контролем. И дальше будет ещё жестче...

наблюдательный написав: Банки заморозят вклады, резко уменьшат выдачу наличных денег, введут лимиты на различные перечисления и транзакции, что повлечёт еще большее ухудшение экономики.

Когда начнутся бунты, правительства вынуждены будут печатать дополнительные деньги и раздавать их голодающим, иначе начнется беспредел. Будут сыпаться практически все валюты, так как никто не захочет иметь крепкую валюту и с ней потом остаться в дураках. Всё это вызовет жуткую инфляцию и те накопления которые лежали замороженными в банках попросту сгорят.

Вспоминаем реформу Гайдара-Чубайса.

А теперь главный вопрос:

Сколько будет длиться тот кризис, 1год, 3, или все 10,

и кто в таких условиях будет покупать золото и за что?

Банки заморозят вклады, резко уменьшат выдачу наличных денег, введут лимиты на различные перечисления и транзакции, что повлечёт еще большее ухудшение экономики.Когда начнутся бунты, правительства вынуждены будут печатать дополнительные деньги и раздавать их голодающим, иначе начнется беспредел. Будут сыпаться практически все валюты, так как никто не захочет иметь крепкую валюту и с ней потом остаться в дураках. Всё это вызовет жуткую инфляцию и те накопления которые лежали замороженными в банках попросту сгорят.Вспоминаем реформу Гайдара-Чубайса.А теперь главный вопрос:Сколько будет длиться тот кризис, 1год, 3, или все 10,и кто в таких условиях будет покупать золото и за что?

В 90-х статью за покупку валюты - от 8 до вышки никто не отменял, но это приняло такой массовый характер, что остановить и контролировать процесс, уже было невозможно. Кто, что запретит? Подняли стоимость бензина – 1,5 млн. людей на улицу вышло. Представьте, что будет, если народ начнёт нищать массово, а им будут запреты ставить на выживание. Это даже смешно читать.В течении 3-5 лет более половины банков исчезнуть вообще т.к. их функции на себя берут различные сервисы. Да, конечно, всё что в банках обнулят и это даже не обсуждается. Поэтому и не стоит держать деньги на счетах, тем более за бесплатно (1-2% до вычета налога)И??? В 90-х денег вообще не было, зарплату выдавали товаром который производили т.к. был кризис неплатежей. И что? Денег не было? Были и были люди у которых их было много. Люди приспосабливались, находили ниши, зарабатывали и (!) чтобы сохранить непосильно заработанное и сберечь о бешеной инфляции, вкладывали в доллары. Сейчас это будет золото, но не слитки, а ювелирные изделия по стоимости лома. Я не вижу других доступных инструментов, которые позволили бы вкладывать минимальные деньги с большой долей вероятности что они не обесценятся и с возможностью быстрого выхода опять в деньги в случае необходимости.P.S. Если мы рассматриваем апокалипсический сценарий, то давайте отбросим такие понятия, как запреты и что кто-то что-то говорил. Мечта всех правительств будет удержать ситуацию под контролем, чтобы их не разорвали на части. Они будут заливать деньгами и закрывать все дыры которые будут появляться в геометрической прогрессии.