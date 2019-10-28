наблюдательный написав:Вы вот даже не знаете, что американцы очередное QE уже недавно запустили.
Нынче фундаментальные факторы спекулянтов не волнуют, баланс ФРС за 1.5 месяца рванул на 200 ярдов и хоть бы что.А таких рывков не было даже в 2008/9. На рынке РЕПО движняк ещё тот, что то там скрывают (уже сенаторы просят прояснить),то же всем пох. Нынче всё уходит в виртуальный мир.Миром правит хайп. Тут поможет только хорошая встряска, что бы люди наконец поняли, что живут на Земле, а не в проводах. Умные люди говорят, что движение на рынке РЕПО достигнет апогея в начале ноября, поглядим.
наблюдательный написав:И бывший председатель ФРС А.Гринспен об этом прямо заявил. Более того, он заявил что правительства сделают всё, чтобы этого инструмента борьбы с инфляцией не было.
Такой же, как и подобное цитирование. Он может говорить что угодно и его слова имеют смысл и вес в мирное время, но когда начнётся кризис, то никто не будет смотреть в сценарий.
У вас всё шиворот-навыворот. В "мирное" время вокруг и так тишь да гладь. А в смутные времена непонятно что будет. Ясно одно, золотых жуков никто жалеть не будет.
Новая тенденция в банковских правилах Австрии и возможно остальной Европы говорит, что некоторые заинтересованные лица пытаются контролировать продажи и частное владение золотом и серебром в качестве активов тихой гавани. То, что мы испытали на себе должно послужить сигналом к пробуждению не только для европейцев, но и для американцев.
Изменение правил было произведено незаметно, не было оглашено в каких-либо СМИ и не было упомянуто на сайтах крупнейших австрийских банков, несмотря на их очевидное и искреннее стремление выполнять американские законы, касающиеся отмывания денег и Закон патриотов. По словам банковских представителей и управляющего, с которым мы говорили, австрийским банкам было приказано ограничить продажи золота и серебра и не продавать драгоценные металлы в одни в руки в количестве, превышающем €15,000 за одну транзакцию, что равняется 11 унциям золота по сегодняшним ценам.
После дальнейшего обсуждения мы узнали, что эти меры были приняты в течение последних 30 дней и стали стандартной процедурой. Объяснено это было тем, что европейские, австрийские и американские чиновники оказали давление на банки. Управляющий, с которым я беседовал, упомянул американские инициативы по борьбе с отмыванием денег и Третью директиву по борьбе с отмыванием денег, вступившую в силу в Еврозоне в декабре 2007 года. Управляющий директор МВФ Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила, что положение настолько отчаянное, что «руководство должно стоять наготове, чтобы принять меры по мере необходимости для поддержки экономического восстановления, включая использование нетрадиционных мер».
Новые ограничения на покупке золота и серебра можно вполне назвать нетрадиционными вместе с мерами, недавно предложенными чиновниками капитанами индустрии ЕС. Одно такое предложение призывает запретить все расчеты наличными на суммы более 300 евро и сделать обязательными электронные расчеты на более крупные суммы.
Глобальной тенденцией во всех индустриальных нациях за последние двадцать лет стало движение к безналичному обществу, хотя и продолжают использоваться центрально-планируемые валюты. В то время как центральные банки, крупные институциональные и богатые частные инвесторы по всему миру продолжают скупать золото, правительства принимают быстрые меры по ограничению возможностей средних граждан поступать таким же образом. Вводятся меры по ограничению и отслеживанию такого рода транзакций.
Множество американских городов, таких Хьюстон в штате Техас, ввели идентификационные требования, вынуждающие продавцов драгоценных металлов показывать документы в момент продажи. США, как и Европа, вводит меры по прямому отслеживанию таких транзакций, вместе с косвенными методами, чьими мишенями становятся те, кто ведет себя подозрительно, то есть платит наличными, как говорится в бюллетенях ФБР и Министерства внутренней безопасности, вышедших в прошлом месяце.
P.S. Я тут никого не пугаю, ничего не выдумываю и ни за что не агитирую. Пишу то что есть. Так сказать, даю информацию к размышлению.