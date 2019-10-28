Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1987198819891990 Додано: Вів 29 жов, 2019 10:26 Чукча2 написав: наблюдательный написав: Вы вот даже не знаете, что американцы очередное QE

уже недавно запустили. Вы вот даже не знаете, что американцы очередное QEуже недавно запустили.



Нынче фундаментальные факторы спекулянтов не волнуют, баланс ФРС за 1.5 месяца рванул на 200 ярдов и хоть бы что.А таких рывков не было даже в 2008/9.

На рынке РЕПО движняк ещё тот, что то там скрывают (уже сенаторы просят прояснить),то же всем пох. Нынче всё уходит в виртуальный мир.Миром правит хайп.

Тут поможет только хорошая встряска, что бы люди наконец поняли, что живут на Земле, а не в проводах.

Умные люди говорят, что движение на рынке РЕПО достигнет апогея в начале ноября, поглядим.



QE в деле: печатный станок подбросил фондовый рынок США на исторические максимумы

https://www.vestifinance.ru/articles/127365 Нынче фундаментальные факторы спекулянтов не волнуют, баланс ФРС за 1.5 месяца рванул на 200 ярдов и хоть бы что.А таких рывков не было даже в 2008/9.На рынке РЕПО движняк ещё тот, что то там скрывают (уже сенаторы просят прояснить),то же всем пох. Нынче всё уходит в виртуальный мир.Миром правит хайп.Тут поможет только хорошая встряска, что бы люди наконец поняли, что живут на Земле, а не в проводах.Умные люди говорят, что движение на рынке РЕПО достигнет апогея в начале ноября, поглядим.QE в деле: печатный станок подбросил фондовый рынок США на исторические максимумы

Ну так всё правильно. Рынком рулит политика и твиттер Трампа.

Что называется - приехали. Ну так всё правильно. Рынком рулит политика и твиттер Трампа.Что называется - приехали. наблюдательный

Повідомлень: 3325 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 334 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 10:56 Richi написав: наблюдательный написав: И бывший председатель ФРС А.Гринспен об этом прямо заявил. Более того, он заявил что правительства сделают всё, чтобы этого инструмента борьбы с инфляцией не было. И бывший председатель ФРС А.Гринспен об этом прямо заявил. Более того, он заявил что правительства сделают всё, чтобы этого инструмента борьбы с инфляцией не было.

Такой же, как и подобное цитирование. Он может говорить что угодно и его слова имеют смысл и вес в мирное время, но когда начнётся кризис, то никто не будет смотреть в сценарий. Такой же, как и подобное цитирование. Он может говорить что угодно и его слова имеют смысл и вес в мирное время, но когда начнётся кризис, то никто не будет смотреть в сценарий.

У вас всё шиворот-навыворот. В "мирное" время вокруг и так тишь да гладь.

А в смутные времена непонятно что будет. Ясно одно, золотых жуков никто жалеть не будет.



Новая тенденция в банковских правилах Австрии и возможно остальной Европы говорит, что некоторые заинтересованные лица пытаются контролировать продажи и частное владение золотом и серебром в качестве активов тихой гавани. То, что мы испытали на себе должно послужить сигналом к пробуждению не только для европейцев, но и для американцев.



Изменение правил было произведено незаметно, не было оглашено в каких-либо СМИ и не было упомянуто на сайтах крупнейших австрийских банков, несмотря на их очевидное и искреннее стремление выполнять американские законы, касающиеся отмывания денег и Закон патриотов.

По словам банковских представителей и управляющего, с которым мы говорили, австрийским банкам было приказано ограничить продажи золота и серебра и не продавать драгоценные металлы в одни в руки в количестве, превышающем €15,000 за одну транзакцию, что равняется 11 унциям золота по сегодняшним ценам.



После дальнейшего обсуждения мы узнали, что эти меры были приняты в течение последних 30 дней и стали стандартной процедурой. Объяснено это было тем, что европейские, австрийские и американские чиновники оказали давление на банки. Управляющий, с которым я беседовал, упомянул американские инициативы по борьбе с отмыванием денег и Третью директиву по борьбе с отмыванием денег, вступившую в силу в Еврозоне в декабре 2007 года.

Управляющий директор МВФ Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила, что положение настолько отчаянное, что «руководство должно стоять наготове, чтобы принять меры по мере необходимости для поддержки экономического восстановления, включая использование нетрадиционных мер».





Новые ограничения на покупке золота и серебра можно вполне назвать нетрадиционными вместе с мерами, недавно предложенными чиновниками капитанами индустрии ЕС. Одно такое предложение призывает запретить все расчеты наличными на суммы более 300 евро и сделать обязательными электронные расчеты на более крупные суммы.



Глобальной тенденцией во всех индустриальных нациях за последние двадцать лет стало движение к безналичному обществу, хотя и продолжают использоваться центрально-планируемые валюты. В то время как центральные банки, крупные институциональные и богатые частные инвесторы по всему миру продолжают скупать золото, правительства принимают быстрые меры по ограничению возможностей средних граждан поступать таким же образом. Вводятся меры по ограничению и отслеживанию такого рода транзакций.



Множество американских городов, таких Хьюстон в штате Техас, ввели идентификационные требования, вынуждающие продавцов драгоценных металлов показывать документы в момент продажи. США, как и Европа, вводит меры по прямому отслеживанию таких транзакций, вместе с косвенными методами, чьими мишенями становятся те, кто ведет себя подозрительно, то есть платит наличными, как говорится в бюллетенях ФБР и Министерства внутренней безопасности, вышедших в прошлом месяце.



P.S.

Я тут никого не пугаю, ничего не выдумываю и ни за что не агитирую.

Пишу то что есть. Так сказать, даю информацию к размышлению. У вас всё шиворот-навыворот. В "мирное" время вокруг и так тишь да гладь.А в смутные времена непонятно что будет. Ясно одно, золотых жуков никто жалеть не будет.Новая тенденция в банковских правилах Австрии и возможно остальной Европы говорит, что некоторые заинтересованные лица пытаются контролировать продажи и частное владение золотом и серебром в качестве активов тихой гавани. То, что мы испытали на себе должно послужить сигналом к пробуждению не только для европейцев, но и для американцев.Изменение правил было произведено незаметно, не было оглашено в каких-либо СМИ и не было упомянуто на сайтах крупнейших австрийских банков, несмотря на их очевидное и искреннее стремление выполнять американские законы, касающиеся отмывания денег и Закон патриотов.По словам банковских представителей и управляющего, с которым мы говорили, австрийским банкам было приказано ограничить продажи золота и серебра и не продавать драгоценные металлы в одни в руки в количестве, превышающем €15,000 за одну транзакцию, что равняется 11 унциям золота по сегодняшним ценам.После дальнейшего обсуждения мы узнали, что эти меры были приняты в течение последних 30 дней и стали стандартной процедурой. Объяснено это было тем, что европейские, австрийские и американские чиновники оказали давление на банки. Управляющий, с которым я беседовал, упомянул американские инициативы по борьбе с отмыванием денег и Третью директиву по борьбе с отмыванием денег, вступившую в силу в Еврозоне в декабре 2007 года.Управляющий директор МВФ Кристин Лагард (Christine Lagarde) заявила, что положение настолько отчаянное, что «руководство должно стоять наготове, чтобы принять меры по мере необходимости для поддержки экономического восстановления,Новые ограничения на покупке золота и серебра можно вполне назвать нетрадиционными вместе с мерами, недавно предложенными чиновниками капитанами индустрии ЕС. Одно такое предложение призывает запретить все расчеты наличными на суммы более 300 евро и сделать обязательными электронные расчеты на более крупные суммы.Глобальной тенденцией во всех индустриальных нациях за последние двадцать лет стало движение к безналичному обществу, хотя и продолжают использоваться центрально-планируемые валюты.Множество американских городов, таких Хьюстон в штате Техас, ввели идентификационные требования, вынуждающие продавцов драгоценных металлов показывать документы в момент продажи. США, как и Европа, вводит меры по прямому отслеживанию таких транзакций, вместе с косвенными методами, чьими мишенями становятся те, кто ведет себя подозрительно, то есть платит наличными, как говорится в бюллетенях ФБР и Министерства внутренней безопасности, вышедших в прошлом месяце.P.S.Я тут никого не пугаю, ничего не выдумываю и ни за что не агитирую.Пишу то что есть. Так сказать, даю информацию к размышлению. наблюдательный

Повідомлень: 3325 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 334 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1987198819891990 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм