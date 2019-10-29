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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 29 жов, 2019 18:57
наблюдательный написав:
Ясно одно, золотых жуков никто жалеть не будет.
Прям заинтриговали. В этом и есть преимущество золота, что оно не на счетах, которые могут блокировать. Оно делимо, всеми признаётся, понимается и является товаром, который нельзя запретить
Максимум что они могут сделать - запретить продажу между частными лицами, но это даже звучит смешно. Нет у них методов против Кости Сапрыкина (с)
наблюдательный написав:
Глобальной тенденцией во всех индустриальных нациях за последние двадцать лет стало движение к безналичному обществу, хотя и продолжают использоваться центрально-планируемые валюты. В то время как центральные банки, крупные институциональные и богатые частные инвесторы по всему миру продолжают скупать золото, правительства принимают быстрые меры по ограничению возможностей средних граждан поступать таким же образом. Вводятся меры по ограничению и отслеживанию такого рода транзакций.
И я их понимаю. Они боятся, что если много золота будет вне государства, на руках, то оно может вполне заменить бумажные деньги, как в своё время доллар заменил рубль в реалиях гиперинфляции.
Вы сами себе противоречите. Крупные инвесторы уходят в золото, государство этого безумно боится, т.к. потеряет контроль и пытается пресечь эти попытки. И после этого Вы снова скажите, что золото не ликвидный товар?
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Richi
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Додано: Вів 29 жов, 2019 19:10
vladus17
Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен.
Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания.
Так что удачной вам торговли....
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наблюдательный
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Додано: Вів 29 жов, 2019 19:54
наблюдательный написав:
Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен.
Вы разве не для того чтобы здесь покрасоваться?
наблюдательный написав:
Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания.
Так что удачной вам торговли....
Ох пнули, прям не знаю как жить с этим дальше.
Уважаемый Наблюдательный, я своё отторговал лет 20 тому назад. Сейчас я предпочитаю зарабатывать на чужих деньгах и не связываться больше с товаром совсем.
По теме есть что сказать? За предоставленную информацию - спасибо. Укрепился во мнении, что покупка золота было правильным решением.
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Richi
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Додано: Вів 29 жов, 2019 21:08
Richi написав: наблюдательный написав:
Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен.
Вы разве не для того чтобы здесь покрасоваться?
наблюдательный написав:
Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания.
Так что удачной вам торговли....
Ох пнули, прям не знаю как жить с этим дальше.
Уважаемый Наблюдательный, я своё отторговал лет 20 тому назад. Сейчас я предпочитаю зарабатывать на чужих деньгах и не связываться больше с товаром совсем.
По теме есть что сказать? За предоставленную информацию - спасибо. Укрепился во мнении, что покупка золота было правильным решением.
1. Первый пост был адресован не вам. Так что ......догадаетесь сами.
2. Догадываюсь что вы можете заработать сейчас на чужих деньгах,
если свои закопали на 6 лет себе в убыток.
Правильное решение, это покупка ОВГЗ под 16% годовых и без налогов.
О чем я тут писал ещё в начале весны.
А со временем можно и к золоту присмотреться.
Так что гордится вам особо нечем....
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наблюдательный
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Додано: Вів 29 жов, 2019 23:15
наблюдательный написав:
Ценная информация стоит времени и денег.
Интересно сколько мы вам уже должны?
Прогноза от вас я так и не услышал. Поэтому думаю не много. А то что вы раньше угадывали, к сожалению тогда еще был не в теме.
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vladus17
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