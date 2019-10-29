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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1988198919901991 Додано: Вів 29 жов, 2019 18:57 наблюдательный написав: Ясно одно, золотых жуков никто жалеть не будет.

Ясно одно, золотых жуков никто жалеть не будет.

Прям заинтриговали. В этом и есть преимущество золота, что оно не на счетах, которые могут блокировать. Оно делимо, всеми признаётся, понимается и является товаром, который нельзя запретить Максимум что они могут сделать - запретить продажу между частными лицами, но это даже звучит смешно. Нет у них методов против Кости Сапрыкина (с)

наблюдательный написав: Глобальной тенденцией во всех индустриальных нациях за последние двадцать лет стало движение к безналичному обществу, хотя и продолжают использоваться центрально-планируемые валюты. В то время как центральные банки, крупные институциональные и богатые частные инвесторы по всему миру продолжают скупать золото, правительства принимают быстрые меры по ограничению возможностей средних граждан поступать таким же образом. Вводятся меры по ограничению и отслеживанию такого рода транзакций.

Глобальной тенденцией во всех индустриальных нациях за последние двадцать лет стало движение к безналичному обществу, хотя и продолжают использоваться центрально-планируемые валюты.

И я их понимаю. Они боятся, что если много золота будет вне государства, на руках, то оно может вполне заменить бумажные деньги, как в своё время доллар заменил рубль в реалиях гиперинфляции.

Вы сами себе противоречите. Крупные инвесторы уходят в золото, государство этого безумно боится, т.к. потеряет контроль и пытается пресечь эти попытки. И после этого Вы снова скажите, что золото не ликвидный товар? Прям заинтриговали. В этом и есть преимущество золота, что оно не на счетах, которые могут блокировать. Оно делимо, всеми признаётся, понимается и является товаром, который нельзя запретитьМаксимум что они могут сделать - запретить продажу между частными лицами, но это даже звучит смешно. Нет у них методов против Кости Сапрыкина (с)И я их понимаю. Они боятся, что если много золота будет вне государства, на руках, то оно может вполне заменить бумажные деньги, как в своё время доллар заменил рубль в реалиях гиперинфляции.Вы сами себе противоречите. Крупные инвесторы уходят в золото, государство этого безумно боится, т.к. потеряет контроль и пытается пресечь эти попытки. И после этого Вы снова скажите, что золото не ликвидный товар? Richi Повідомлень: 1275 З нами з: 25.09.08 Подякував: 497 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 19:10 vladus17

Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен.

Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания.

Так что удачной вам торговли.... наблюдательный

Повідомлень: 3331 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 19:54 наблюдательный написав: Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен.

Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен.

Вы разве не для того чтобы здесь покрасоваться?

наблюдательный написав: Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания.

Так что удачной вам торговли.... Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания.Так что удачной вам торговли....

Ох пнули, прям не знаю как жить с этим дальше.

Уважаемый Наблюдательный, я своё отторговал лет 20 тому назад. Сейчас я предпочитаю зарабатывать на чужих деньгах и не связываться больше с товаром совсем.

По теме есть что сказать? За предоставленную информацию - спасибо. Укрепился во мнении, что покупка золота было правильным решением. Вы разве не для того чтобы здесь покрасоваться?Ох пнули, прям не знаю как жить с этим дальше.Уважаемый Наблюдательный, я своё отторговал лет 20 тому назад. Сейчас я предпочитаю зарабатывать на чужих деньгах и не связываться больше с товаром совсем.По теме есть что сказать? За предоставленную информацию - спасибо. Укрепился во мнении, что покупка золота было правильным решением. Richi Повідомлень: 1275 З нами з: 25.09.08 Подякував: 497 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 21:08 Richi написав: наблюдательный написав: Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен.

Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен.

Вы разве не для того чтобы здесь покрасоваться?

наблюдательный написав: Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания.

Так что удачной вам торговли.... Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания.Так что удачной вам торговли....

Ох пнули, прям не знаю как жить с этим дальше.

Уважаемый Наблюдательный, я своё отторговал лет 20 тому назад. Сейчас я предпочитаю зарабатывать на чужих деньгах и не связываться больше с товаром совсем.

По теме есть что сказать? За предоставленную информацию - спасибо. Укрепился во мнении, что покупка золота было правильным решением. Вы разве не для того чтобы здесь покрасоваться?Ох пнули, прям не знаю как жить с этим дальше.Уважаемый Наблюдательный, я своё отторговал лет 20 тому назад. Сейчас я предпочитаю зарабатывать на чужих деньгах и не связываться больше с товаром совсем.По теме есть что сказать? За предоставленную информацию - спасибо. Укрепился во мнении, что покупка золота было правильным решением.

1. Первый пост был адресован не вам. Так что ......догадаетесь сами.



2. Догадываюсь что вы можете заработать сейчас на чужих деньгах,

если свои закопали на 6 лет себе в убыток.

Правильное решение, это покупка ОВГЗ под 16% годовых и без налогов.

О чем я тут писал ещё в начале весны.

А со временем можно и к золоту присмотреться.

Так что гордится вам особо нечем.... 1. Первый пост был адресован не вам. Так что ......догадаетесь сами.2. Догадываюсь что вы можете заработать сейчас на чужих деньгах,если свои закопали на 6 лет себе в убыток.Правильное решение, это покупка ОВГЗ под 16% годовых и без налогов.О чем я тут писал ещё в начале весны.А со временем можно и к золоту присмотреться.Так что гордится вам особо нечем.... наблюдательный

Повідомлень: 3331 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 335 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 жов, 2019 23:15 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Ценная информация стоит времени и денег. Ценная информация стоит времени и денег. Интересно сколько мы вам уже должны?



Прогноза от вас я так и не услышал. Поэтому думаю не много. А то что вы раньше угадывали, к сожалению тогда еще был не в теме. Интересно сколько мы вам уже должны?Прогноза от вас я так и не услышал. Поэтому думаю не много. А то что вы раньше угадывали, к сожалению тогда еще был не в теме. vladus17 Повідомлень: 1039 З нами з: 21.03.14 Подякував: 117 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1988198919901991 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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