наблюдательный написав:

В то время как центральные банки, крупные институциональные и богатые частные инвесторы по всему миру продолжают скупать золото, правительства принимают быстрые меры по ограничению возможностей средних граждан поступать таким же образом. Вводятся меры по ограничению и отслеживанию такого рода транзакций.

Глобальной тенденцией во всех индустриальных нациях за последние двадцать лет стало движение к безналичному обществу, хотя и продолжают использоваться центрально-планируемые валюты.