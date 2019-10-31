наблюдательный написав:Ясно одно, золотых жуков никто жалеть не будет.
Прям заинтриговали. В этом и есть преимущество золота, что оно не на счетах, которые могут блокировать. Оно делимо, всеми признаётся, понимается и является товаром, который нельзя запретить Максимум что они могут сделать - запретить продажу между частными лицами, но это даже звучит смешно. Нет у них методов против Кости Сапрыкина (с)
наблюдательный написав:Глобальной тенденцией во всех индустриальных нациях за последние двадцать лет стало движение к безналичному обществу, хотя и продолжают использоваться центрально-планируемые валюты. В то время как центральные банки, крупные институциональные и богатые частные инвесторы по всему миру продолжают скупать золото, правительства принимают быстрые меры по ограничению возможностей средних граждан поступать таким же образом. Вводятся меры по ограничению и отслеживанию такого рода транзакций.
И я их понимаю. Они боятся, что если много золота будет вне государства, на руках, то оно может вполне заменить бумажные деньги, как в своё время доллар заменил рубль в реалиях гиперинфляции. Вы сами себе противоречите. Крупные инвесторы уходят в золото, государство этого безумно боится, т.к. потеряет контроль и пытается пресечь эти попытки. И после этого Вы снова скажите, что золото не ликвидный товар?
vladus17 Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен. Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания. Так что удачной вам торговли....
наблюдательный написав:Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен.
Вы разве не для того чтобы здесь покрасоваться?
наблюдательный написав:Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания. Так что удачной вам торговли....
Ох пнули, прям не знаю как жить с этим дальше. Уважаемый Наблюдательный, я своё отторговал лет 20 тому назад. Сейчас я предпочитаю зарабатывать на чужих деньгах и не связываться больше с товаром совсем. По теме есть что сказать? За предоставленную информацию - спасибо. Укрепился во мнении, что покупка золота было правильным решением.
наблюдательный написав:Что касается золота, то устраивать ликбез для вас я не намерен.
Вы разве не для того чтобы здесь покрасоваться?
наблюдательный написав:Ценная информация стоит времени и денег. А спорить ни о чем со "специалистами" типа Ричи, который за 6 лет даже не вышел в ноль, нет никакого желания. Так что удачной вам торговли....
Ох пнули, прям не знаю как жить с этим дальше. Уважаемый Наблюдательный, я своё отторговал лет 20 тому назад. Сейчас я предпочитаю зарабатывать на чужих деньгах и не связываться больше с товаром совсем. По теме есть что сказать? За предоставленную информацию - спасибо. Укрепился во мнении, что покупка золота было правильным решением.
1. Первый пост был адресован не вам. Так что ......догадаетесь сами.
2. Догадываюсь что вы можете заработать сейчас на чужих деньгах, если свои закопали на 6 лет себе в убыток. Правильное решение, это покупка ОВГЗ под 16% годовых и без налогов. О чем я тут писал ещё в начале весны. А со временем можно и к золоту присмотреться. Так что гордится вам особо нечем....
наблюдательный написав:Скажу вам откровенно. Меня напрягают неблагодарные халявщики, которые вместо спасибо, ещё пытаются язвить. Поэтому какой привет, такой и ответ. Я тут не на работе и никому ничем не обязан.
И ещё. Давать аргументированные прогнозы и их обосновывать - это одно, а просто угадывать, глядя в небо, это совсем другое. Пора бы это уже понять.
Язвите как раз вы, уважаемый. Когда вы у меня мое мнение спросили- я вам ответил. А как я у вас что спросил так сразу ,, я вам ничего не должен,, ,, я тут не работаю,, и тд и тп.
Я не против аргументированых прогнозов. Сам, вообще то,аргументировал свои прогнозы.
Richi написав:Сейчас я предпочитаю зарабатывать на чужих деньгах и не связываться больше с товаром совсем.
Вы не связываетесь больше с товаром - это с золотом имеется в виду? Почему же? любопытно будет узнать. Я понимаю что сейчас цена завышена, но всеравно, можно занять выжидающую позицию, или еще лучше продавать.
Сегодня покупал свинной ошеек в Сильпо. Вобщем хорошее мясо, цена 120грн за кг. Так вот мысль такая появилась покупал бы я его за золото, во сколько монет/грамм мне бы обошлось пару таких килограмм мяса. Золото сейчас 48.6$ за грм, итого за 1 грамм золота можно купить 48.6*24.8=1205/120=10кг свежего свинного мяса 10кг свинного мяса - это сколько можно людей накормить, одним мясом?
Вам не кажется что то то тут офф-трек??? Когда еще мясо стоило так дешево в золоте , если не брать в расчет последние 50 лет? Хлеб даже считать боюсь...