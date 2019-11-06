|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:25
наблюдательный написав: hxbbgaf написав: наблюдательный написав:
драгоценные металлы в одни в руки в количестве, превышающем €15,000
Это еще с 2011-го года статья?
Сейчас требования стали ещё жестче.
Например в Англии. Если вы пришли с наличкой.Cash at our Trade CounterPay cash in at our Trade Counter up to the value of £5,000. Payment in cash is only accepted if the customer has provided acceptable ID to our counter staff, including photo ID (passport or driving
license) and a separate proof of address document (bank statement, utility bill etc) from within
the last 3 months.
Unfortunately we can no longer offer Cash at Barclays as a payment method. As of July 1st the
banking group are ceasing to facilitate such payments.
Please note: This sum is per household, not per person. The £5,000 limit is for a period of 12
months following the first cash purchase and not per transaction.
Customers arriving together to place separate orders at our Trade Counter cannot be served. For example, if John and Jim come together both wanting to spend £5,000 in cash each then we would not be able to serve them, whether they were married, friends, or neighbours . If they came together but just John was ordering then this would be fine.
These regulations are in order to comply with HM Revenues & Customs anti-money-laundering guidelines. Orders over this limit will be cancelled , and certified ID is requested to process all orders over £1,000 and for all refunds. ID documents will be requested if we cannot verify your identity.
А как же теперь с автомато-банкоматами, которые продают золотые слитки? В частности в Германии...
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:58
Ричи, а Вас трут)))
Коммента с этой цитатой уже нет )))
Посмотрите что сейчас происходит с деньгами. Мы уже не можем совершить крупную покупку за наличные. Нас заставили это делать через банки и за это платить банкам комиссию.
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 547
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 91 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лис, 2019 12:08
vladus17 написав:
Сегодня покупал свинной ошеек в Сильпо. Вобщем хорошее мясо, цена 120грн за кг. Так вот мысль такая появилась покупал бы я его за золото, во сколько монет/грамм мне бы обошлось пару таких килограмм мяса.
Золото сейчас 48.6$ за грм, итого за 1 грамм золота можно купить 48.6*24.8=1205/120=10кг свежего свинного мяса
10кг свинного мяса - это сколько можно людей накормить, одним мясом?
Вам не кажется что то то тут офф-трек???
Когда еще мясо стоило так дешево в золоте , если не брать в расчет последние 50 лет?
Хлеб даже считать боюсь...
Кто-то тут писал, что в древнем Риме 1000 голов скота стоила 1 кг серебра.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20976
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1362 раз.
- Подякували: 2104 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 лис, 2019 00:06
hxbbgaf написав:
Кто-то тут писал, что в древнем Риме 1000 голов скота стоила 1 кг серебра.
Звучит как откровенный булщит-стори. Если было такое огромное соотношение серебра к скотине то за что люди покупали хлеб, вино, оливковое масло?
В Книге Юваля Ной Харрари ,,Сапиенс- краткая история человечества,,помню было о законах Хамурабби (владыке древнего Шумера). Вспоминается мне что за убийство НЕ рабыни, свободному жителю древнего Шумера нужно было выплатить штраф, что то около 40 серебренных шилингов (около 2х унций чистого серебра).
А за убийство раба - 20 серебренных шилинков.
Поэтому ваш этот 1кг серебра за 1000голов скотины ни о чем. имхо.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1048
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 00:04
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Вывод:
Если золото и покупать, то не нужно строить планы на его скорую продажу.
Как тут писал когда-то Прибалт, нужно закопать его у тещи под грушей и забыть о нём на долгие годы.
Главное, с возрастом, не забыть где закопал.
Вывод должен быть совсем другой. Приведу цытату Марка Аврелия Римского Императора ,, Don't act as if you're going to live ten thousand years...,,
Жить нужно здесь и сейчас. Завтра никогда не наступит, потому что Завтра - это иллюзия. Всегда существует только Здесь и Сейчас! А вы под грушами прячетесь.....эх, наш народ непобедим.
Одно другому не мешает. Особенно если у вас есть наследники. Конечно жить нужно сегодня. Но время быстро летит , и каждое "завтра" рано или поздно становится "сегодня". Если вы считаете - что сегодня нужно растратить весь капитал и только сегодня - заработать всю прибыль, то это не серьезно. Такой подход работает только если вы завтра точно знаете, что умрете. А если вы в этом не уверены, то все "завтра" становятся "сегодня" и тогда тоже нужны деньги и прибыль. К сожалению, получать прибыль от торговли можно не в любой момент и не обязательно сегодня. Это никто вам не гарантирует. Прибыль получают в правильный момент.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4957
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 13:00
vladus17 написав:
Сегодня покупал свинной ошеек в Сильпо. Вобщем хорошее мясо, цена 120грн за кг. Так вот мысль такая появилась покупал бы я его за золото, во сколько монет/грамм мне бы обошлось пару таких килограмм мяса.
Золото сейчас 48.6$ за грм, итого за 1 грамм золота можно купить 48.6*24.8=1205/120=10кг свежего свинного мяса
10кг свинного мяса - это сколько можно людей накормить, одним мясом?
Вам не кажется что то то тут офф-трек???
Когда еще мясо стоило так дешево в золоте , если не брать в расчет последние 50 лет?
Хлеб даже считать боюсь...
Для сравнения, 106 лет назад (в эпоху всеобщего золотого стандарта) фунт ПАРНОЙ свинины стоил 10 копеек (0,0774 гр. золота), т.е. 1 кг 0,1935 гр., а 10 кг -1,935 гр. Почти в 2 раза дороже, чем сегодня. Правда, тогда не существовало индустриальных технологий выращивания свинины...
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 7284
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 13:05
kalinavalera1
Золото хорошо для двух типов людей 1) Если вы спекулянт; 2) Если вы планируете инвестировать на 10+ лет / оставить наследство своим отпрыскам для покупки айфона и прч.
Если оба пункта выше не про вас то вечнозеленый Бакс- в не конкуренции.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1048
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:37
vladus17 написав:kalinavalera1
Золото хорошо для двух типов людей 1) Если вы спекулянт; 2) Если вы планируете инвестировать на 10+ лет / оставить наследство своим отпрыскам для покупки айфона и прч.
Если оба пункта выше не про вас то вечнозеленый Бакс- в не конкуренции.
Вы этого не знаете, ясно одно, так как может рухнуть доллар к золоту (к примеру, в 2000-х за 10 лет он обесценился в 7 раз), золото точно не упадет, еще и после 7-летней коррекции и когда американский гос. долг бьет все новые рекорды (это уже не 30-50% ВВП как было десятилетиями постоянно до 2005-го года, а 115 как сейчас и оно летит вверх), статистика ухудшается и пахнет рецессией, опять начато Куе...
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20976
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1362 раз.
- Подякували: 2104 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:01
hxbbgaf написав:
Вы этого не знаете, ясно одно, так как может рухнуть доллар к золоту (к примеру, в 2000-х за 10 лет он обесценился в 7 раз), золото точно не упадет, еще и после 7-летней коррекции и когда американский гос. долг бьет все новые рекорды (это уже не 30-50% ВВП как было десятилетиями постоянно до 2005-го года, а 115 как сейчас и оно летит вверх), статистика ухудшается и пахнет рецессией, опять начато Куе...
Ужос! И как на всех этих новостях золото еще по 1484 продают. Видимо Ротшильды с паяльником в руках заствляют...
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1048
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 79 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|