Додано: Чет 07 лис, 2019 00:04

vladus17 написав: наблюдательный написав: Вывод:

Если золото и покупать, то не нужно строить планы на его скорую продажу.

Как тут писал когда-то Прибалт, нужно закопать его у тещи под грушей и забыть о нём на долгие годы.

Главное, с возрастом, не забыть где закопал. Вывод:Если золото и покупать, то не нужно строить планы на его скорую продажу.Как тут писал когда-то Прибалт, нужно закопать его у тещи под грушей и забыть о нём на долгие годы.Главное, с возрастом, не забыть где закопал.

Вывод должен быть совсем другой. Приведу цытату Марка Аврелия Римского Императора ,, Don't act as if you're going to live ten thousand years...,,

Жить нужно здесь и сейчас. Завтра никогда не наступит, потому что Завтра - это иллюзия. Всегда существует только Здесь и Сейчас! А вы под грушами прячетесь.....эх, наш народ непобедим. Вывод должен быть совсем другой. Приведу цытату Марка Аврелия Римского Императора ,, Don't act as if you're going to live ten thousand years...,,Жить нужно здесь и сейчас. Завтра никогда не наступит, потому что Завтра - это иллюзия. Всегда существует только Здесь и Сейчас! А вы под грушами прячетесь.....эх, наш народ непобедим.

Одно другому не мешает. Особенно если у вас есть наследники. Конечно жить нужно сегодня. Но время быстро летит , и каждое "завтра" рано или поздно становится "сегодня". Если вы считаете - что сегодня нужно растратить весь капитал и только сегодня - заработать всю прибыль, то это не серьезно. Такой подход работает только если вы завтра точно знаете, что умрете. А если вы в этом не уверены, то все "завтра" становятся "сегодня" и тогда тоже нужны деньги и прибыль. К сожалению, получать прибыль от торговли можно не в любой момент и не обязательно сегодня. Это никто вам не гарантирует. Прибыль получают в правильный момент.