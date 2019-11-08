Волгарь написав:Для сравнения, 106 лет назад (в эпоху всеобщего золотого стандарта) фунт ПАРНОЙ свинины стоил 10 копеек (0,0774 гр. золота), т.е. 1 кг 0,1935 гр., а 10 кг -1,935 гр. Почти в 2 раза дороже, чем сегодня. Правда, тогда не существовало индустриальных технологий выращивания свинины...
Спасибо за отличную информацию! Не забываем что 106 лет назад цены на еду (в особенности на пшеницу) были на максимумах за последние 130 лет! Тогда была реальная угроза голода/голодной сметри. Даже в том же США и Брит.
Волгарь написав:Для сравнения, 106 лет назад (в эпоху всеобщего золотого стандарта) фунт ПАРНОЙ свинины стоил 10 копеек (0,0774 гр. золота), т.е. 1 кг 0,1935 гр., а 10 кг -1,935 гр. Почти в 2 раза дороже, чем сегодня. Правда, тогда не существовало индустриальных технологий выращивания свинины...
Спасибо за отличную информацию! Не забываем что 106 лет назад цены на еду (в особенности на пшеницу) были на максимумах за последние 130 лет! Тогда была реальная угроза голода/голодной сметри. Даже в том же США и Брит.