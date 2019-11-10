Додано: Пон 11 лис, 2019 14:58

vladus17 написав: kalinavalera1

Золото хорошо для двух типов людей 1) Если вы спекулянт; 2) Если вы планируете инвестировать на 10+ лет / оставить наследство своим отпрыскам для покупки айфона и прч.

Если оба пункта выше не про вас то вечнозеленый Бакс- в не конкуренции. Золото хорошо для двух типов людей 1) Если вы спекулянт; 2) Если вы планируете инвестировать на 10+ лет / оставить наследство своим отпрыскам для покупки айфона и прч.Если оба пункта выше не про вас то вечнозеленый Бакс- в не конкуренции.

Я не думаю, что золото удобно для спекуляций. Я думаю, что золото - это стаб.фонд. Вы как-то очень не профессионально и наивно выдали 2 типа людей , которым интересно золото. Вы можете представить , есть люди - которым не интересен Айфон ? Специалисты говорят - что Ксяоми имеет "железо" - начинку аналогичную , не хуже. А цена меньше в разы. Айфон не есть вечная ценность. Сомневаюсь , что через 10 лет - он будет актуален. Тот , кто оставляет наследникам золото - оставляет семейный стаб.фонд, а не на покупку очередного девайса.Есть истины -1.Золото нужно покупать на долгосрок. Как стаб.фонд. Рекомендуют около 10% от вашего капитала. Если будет скачек , удобный для спекуляции - можете воспользоваться. Но рассчитывать на это не стоит. И еще вторая истина - "смежная" 2. Золото нельзя покупать на последние деньги, оно и понятно - раз 10%. И если покупка на долгосрок. Тут это все понимают. Это азбука. Конечно вы можете рисковать .... это право каждого. Но мудрые люди стремятся риски минимизировать.