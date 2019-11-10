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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1990199119921993
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:30

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

JPMorgan и Citigroup продают золото.

http://www.profinance.ru/news/2019/11/0 ... oloto.html

Всё зае...сь, можно дальше гулять

Инвесторы накопили триллионы и готовы покупать акции.
http://www.profinance.ru/news/2019/11/0 ... ktsii.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:20

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Для сравнения, 106 лет назад (в эпоху всеобщего золотого стандарта) фунт ПАРНОЙ свинины стоил 10 копеек (0,0774 гр. золота), т.е. 1 кг 0,1935 гр., а 10 кг -1,935 гр. Почти в 2 раза дороже, чем сегодня. Правда, тогда не существовало индустриальных технологий выращивания свинины...
Спасибо за отличную информацию!
Не забываем что 106 лет назад цены на еду (в особенности на пшеницу) были на максимумах за последние 130 лет!
Тогда была реальная угроза голода/голодной сметри.
Даже в том же США и Брит.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 21:37

  vladus17 написав:
  Волгарь написав:Для сравнения, 106 лет назад (в эпоху всеобщего золотого стандарта) фунт ПАРНОЙ свинины стоил 10 копеек (0,0774 гр. золота), т.е. 1 кг 0,1935 гр., а 10 кг -1,935 гр. Почти в 2 раза дороже, чем сегодня. Правда, тогда не существовало индустриальных технологий выращивания свинины...
Спасибо за отличную информацию!
Не забываем что 106 лет назад цены на еду (в особенности на пшеницу) были на максимумах за последние 130 лет!
Тогда была реальная угроза голода/голодной сметри.
Даже в том же США и Брит.

Неплохо бы подтвердить ссылками и графиками.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 13:52

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Неплохо бы подтвердить ссылками и графиками.

US Wheat, monthly farm prices, in gold grams per bushel, since 1910

http://pricedingold.com/wheat/Зображення
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 14:58

  vladus17 написав:kalinavalera1
Золото хорошо для двух типов людей 1) Если вы спекулянт; 2) Если вы планируете инвестировать на 10+ лет / оставить наследство своим отпрыскам для покупки айфона и прч.
Если оба пункта выше не про вас то вечнозеленый Бакс- в не конкуренции.

Я не думаю, что золото удобно для спекуляций. Я думаю, что золото - это стаб.фонд. Вы как-то очень не профессионально и наивно выдали 2 типа людей , которым интересно золото. Вы можете представить , есть люди - которым не интересен Айфон ? Специалисты говорят - что Ксяоми имеет "железо" - начинку аналогичную , не хуже. А цена меньше в разы. Айфон не есть вечная ценность. Сомневаюсь , что через 10 лет - он будет актуален. Тот , кто оставляет наследникам золото - оставляет семейный стаб.фонд, а не на покупку очередного девайса.
Есть истины -
1.Золото нужно покупать на долгосрок. Как стаб.фонд. Рекомендуют около 10% от вашего капитала. Если будет скачек , удобный для спекуляции - можете воспользоваться. Но рассчитывать на это не стоит. И еще вторая истина - "смежная" 2. Золото нельзя покупать на последние деньги, оно и понятно - раз 10% :D . И если покупка на долгосрок. Тут это все понимают. Это азбука. Конечно вы можете рисковать .... это право каждого. Но мудрые люди стремятся риски минимизировать.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:1.Золото нужно покупать на долгосрок. Как стаб.фонд. Рекомендуют около 10% от вашего капитала.

Сейчас лучше больше 10% от портфеля покупать, таким образом смогут удачно слиться те кто считает что золото удобно для спекуляций.
А Вам, и всем остальным золотым жукам и так сойдет!
Это же на долгосрок и все покупки этим оправданы!
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 19:52

vladus17 Плохо вас понимаю. И мультик этот не помню - о чем это ? Конечно все могут спекулировать чем угодно. И золотом тоже можно. Но для "быстрой прибыли" - шансы не велики - это риск. И я не золотой жук, я больше теоретик и болельщик :D .
kalinavalera1
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