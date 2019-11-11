Всё зае...сь, можно дальше гулять
Инвесторы накопили триллионы и готовы покупать акции.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 08 лис, 2019 14:30
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
JPMorgan и Citigroup продают золото.
Всё зае...сь, можно дальше гулять
Инвесторы накопили триллионы и готовы покупать акции.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 15:20
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Спасибо за отличную информацию!
Не забываем что 106 лет назад цены на еду (в особенности на пшеницу) были на максимумах за последние 130 лет!
Тогда была реальная угроза голода/голодной сметри.
Даже в том же США и Брит.
Додано: Суб 09 лис, 2019 21:37
Неплохо бы подтвердить ссылками и графиками.
Додано: Нед 10 лис, 2019 13:52
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
US Wheat, monthly farm prices, in gold grams per bushel, since 1910
Додано: Пон 11 лис, 2019 14:58
Я не думаю, что золото удобно для спекуляций. Я думаю, что золото - это стаб.фонд. Вы как-то очень не профессионально и наивно выдали 2 типа людей , которым интересно золото. Вы можете представить , есть люди - которым не интересен Айфон ? Специалисты говорят - что Ксяоми имеет "железо" - начинку аналогичную , не хуже. А цена меньше в разы. Айфон не есть вечная ценность. Сомневаюсь , что через 10 лет - он будет актуален. Тот , кто оставляет наследникам золото - оставляет семейный стаб.фонд, а не на покупку очередного девайса.
Есть истины -
1.Золото нужно покупать на долгосрок. Как стаб.фонд. Рекомендуют около 10% от вашего капитала. Если будет скачек , удобный для спекуляции - можете воспользоваться. Но рассчитывать на это не стоит. И еще вторая истина - "смежная" 2. Золото нельзя покупать на последние деньги, оно и понятно - раз 10% . И если покупка на долгосрок. Тут это все понимают. Это азбука. Конечно вы можете рисковать .... это право каждого. Но мудрые люди стремятся риски минимизировать.
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:17
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Сейчас лучше больше 10% от портфеля покупать, таким образом смогут удачно слиться те кто считает что золото удобно для спекуляций.
А Вам, и всем остальным золотым жукам и так сойдет!
Это же на долгосрок и все покупки этим оправданы!
Додано: Пон 11 лис, 2019 19:52
vladus17 Плохо вас понимаю. И мультик этот не помню - о чем это ? Конечно все могут спекулировать чем угодно. И золотом тоже можно. Но для "быстрой прибыли" - шансы не велики - это риск. И я не золотой жук, я больше теоретик и болельщик .
Додано: Пон 11 лис, 2019 23:33
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