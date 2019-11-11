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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46
hxbbgaf написав:
Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.
А серебро на сколько?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:42
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.
А серебро на сколько?
Даже чуть меньше.
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