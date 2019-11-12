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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1991199219931994
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46

  hxbbgaf написав:Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.

А серебро на сколько? :twisted:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 20:42

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.

А серебро на сколько? :twisted:

Даже чуть меньше.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:45

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.

А серебро на сколько? :twisted:

Даже чуть меньше.

Кто то потерял половину вложеного в него капитала. Отличное вложение............. нет.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:13

  vladus17 написав:Кто то потерял половину вложеного в него капитала. Отличное вложение............. нет.

А кто-то в 2000-х наварил в 10 раз. А кто-то в матрацном долларе в 2000-х потерял в 10 раз. Нужно рассматривать риски, все угадать все равно не сможете.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:А кто-то в 2000-х наварил в 10 раз. А кто-то в матрацном долларе в 2000-х потерял в 10 раз. Нужно рассматривать риски, все угадать все равно не сможете.

Это как это вы инфляцию считаете что бакс в 10 раз свою стоимость потерял с 2000х? Реальная инфляция где то -30% стоимости. и это за почти 20 лет! А на серебре за 6 лет капитал переполовинился.
vladus17
 
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  #<1 ... 1991199219931994
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