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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46
hxbbgaf написав:
Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.
А серебро на сколько?
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:42
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.
А серебро на сколько?
Даже чуть меньше.
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Додано: Вів 12 лис, 2019 22:45
hxbbgaf написав: vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.
А серебро на сколько?
Даже чуть меньше.
Кто то потерял половину вложеного в него капитала. Отличное вложение............. нет.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:13
vladus17 написав:
Кто то потерял половину вложеного в него капитала. Отличное вложение............. нет.
А кто-то в 2000-х наварил в 10 раз. А кто-то в матрацном долларе в 2000-х потерял в 10 раз. Нужно рассматривать риски, все угадать все равно не сможете.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16
hxbbgaf написав:
А кто-то в 2000-х наварил в 10 раз. А кто-то в матрацном долларе в 2000-х потерял в 10 раз. Нужно рассматривать риски, все угадать все равно не сможете.
Это как это вы инфляцию считаете что бакс в 10 раз свою стоимость потерял с 2000х? Реальная инфляция где то -30% стоимости. и это за почти 20 лет! А на серебре за 6 лет капитал переполовинился.
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