А серебро на сколько?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46
Додано: Вів 12 лис, 2019 20:42
Додано: Вів 12 лис, 2019 22:45
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:13
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Это как это вы инфляцию считаете что бакс в 10 раз свою стоимость потерял с 2000х? Реальная инфляция где то -30% стоимости. и это за почти 20 лет! А на серебре за 6 лет капитал переполовинился.
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:34
Так серебро за 2000-е в 10 раз выросло. Золото в 6-7. Вот так и считаю.
Додано: Сер 13 лис, 2019 23:22
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Плохо считаете. Если кто то влошился в серебро 12го Января 2008го года. То сегодня по бирже он бы вышел в 0. Но учитывая маржу - все еще в минусе.
А если кто в него влошился с марта 2010 по Август 2014 - то вообще беда печаль. Еще 20 лет будет выходить в ноль. А если учитывать инфляцию, то врятли вообще в этой жизни выйдет в ноль.
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