Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 12 лис, 2019 17:46
hxbbgaf написав:
Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.
А серебро на сколько?
vladus17
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Додано: Вів 12 лис, 2019 20:42
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.
А серебро на сколько?
Даже чуть меньше.
hxbbgaf
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Додано: Вів 12 лис, 2019 22:45
hxbbgaf написав: vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.
А серебро на сколько?
Даже чуть меньше.
Кто то потерял половину вложеного в него капитала. Отличное вложение............. нет.
vladus17
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:13
vladus17 написав:
Кто то потерял половину вложеного в него капитала. Отличное вложение............. нет.
А кто-то в 2000-х наварил в 10 раз. А кто-то в матрацном долларе в 2000-х потерял в 10 раз. Нужно рассматривать риски, все угадать все равно не сможете.
hxbbgaf
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16
hxbbgaf написав:
А кто-то в 2000-х наварил в 10 раз. А кто-то в матрацном долларе в 2000-х потерял в 10 раз. Нужно рассматривать риски, все угадать все равно не сможете.
Это как это вы инфляцию считаете что бакс в 10 раз свою стоимость потерял с 2000х? Реальная инфляция где то -30% стоимости. и это за почти 20 лет! А на серебре за 6 лет капитал переполовинился.
vladus17
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Додано: Сер 13 лис, 2019 22:34
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
А кто-то в 2000-х наварил в 10 раз. А кто-то в матрацном долларе в 2000-х потерял в 10 раз. Нужно рассматривать риски, все угадать все равно не сможете.
Это как это вы инфляцию считаете что бакс в 10 раз свою стоимость потерял с 2000х? Реальная инфляция где то -30% стоимости. и это за почти 20 лет! А на серебре за 6 лет капитал переполовинился.
Так серебро за 2000-е в 10 раз выросло. Золото в 6-7. Вот так и считаю.
hxbbgaf
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Додано: Сер 13 лис, 2019 23:22
hxbbgaf написав:
Так серебро за 2000-е в 10 раз выросло. Золото в 6-7. Вот так и считаю.
Плохо считаете. Если кто то влошился в серебро 12го Января 2008го года. То сегодня по бирже он бы вышел в 0. Но учитывая маржу - все еще в минусе.
А если кто в него влошился с марта 2010 по Август 2014 - то вообще беда печаль. Еще 20 лет будет выходить в ноль. А если учитывать инфляцию, то врятли вообще в этой жизни выйдет в ноль.
vladus17
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Додано: Чет 14 лис, 2019 11:16
Однозначно, последняя возможность была........ слить железяку ОЛХ-ам в три-дорога!
И это ваш прогноз перед самым обвалом, правда обвалом цен на железяки, а не Сипы, здесь вы маленько не угадали на ЧТО обвал будет.
vladus17
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 22:29
Интересно девки пляшут, вся стата в США сегодня из рук вон!
https://teletrade.com.ua/analytics/econ ... 15-11-2019
Похоже, что новая рецессия - уже свершившийся факт. И это как минимум и несмотря на начатое КуЕ. То есть дело идет к катастрофе.
Но золото при этом чего-то не растет и фонда обновляет очередные исторические максимумы.
hxbbgaf
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 23:46
hxbbgaf написав:
Интересно девки пляшут, вся стата в США сегодня из рук вон!
https://teletrade.com.ua/analytics/econ ... 15-11-2019
Похоже, что новая рецессия - уже свершившийся факт. И это как минимум и несмотря на начатое КуЕ. То есть дело идет к катастрофе.
Но золото при этом чего-то не растет и фонда обновляет очередные исторические максимумы.
Ща бы на пороге рецессии бабки в декоративный металл загонять, да еще и на локальном пике.
Когда/и если будет Рецессия нужно быть в зеленом кэше что бы потом по дешевке скупать дешевые активы.
Учите матчасть!
Нет денег кроме доллара США (С)
vladus17
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