Додано: Сер 13 лис, 2019 23:22

hxbbgaf написав: Так серебро за 2000-е в 10 раз выросло. Золото в 6-7. Вот так и считаю. Так серебро за 2000-е в 10 раз выросло. Золото в 6-7. Вот так и считаю.

Плохо считаете. Если кто то влошился в серебро 12го Января 2008го года. То сегодня по бирже он бы вышел в 0. Но учитывая маржу - все еще в минусе.А если кто в него влошился с марта 2010 по Август 2014 - то вообще беда печаль. Еще 20 лет будет выходить в ноль. А если учитывать инфляцию, то врятли вообще в этой жизни выйдет в ноль.