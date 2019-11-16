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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:35
vladus17 написав:
Ща бы на пороге рецессии бабки в декоративный металл загонять, да еще и на локальном пике.
Когда/и если будет Рецессия нужно быть в зеленом кэше что бы потом по дешевке скупать дешевые активы.
Учите матчасть!
Нет денег кроме доллара США (С)
Рецессию очень быстро заливают бабками, иначе рухнет вся экономика. В 2008-м горячая фаза продлилась пару месяцев и начался денежный потоп, сейчас все будет еще быстрей - дорога накатана. И масштабы будут совсем другие.
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