RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1992199319941995
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:35

  vladus17 написав:Ща бы на пороге рецессии бабки в декоративный металл загонять, да еще и на локальном пике.
Когда/и если будет Рецессия нужно быть в зеленом кэше что бы потом по дешевке скупать дешевые активы.
Учите матчасть!
Нет денег кроме доллара США (С)

Рецессию очень быстро заливают бабками, иначе рухнет вся экономика. В 2008-м горячая фаза продлилась пару месяцев и начался денежный потоп, сейчас все будет еще быстрей - дорога накатана. И масштабы будут совсем другие.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21033
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1364 раз.
Подякували: 2106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:30

Катастрофа разворачивается на наших глазах.
https://www.investing.com/economic-cale ... alance-369
https://www.investing.com/economic-cale ... alance-286
https://www.usdebtclock.org/
Плюс трампон, который сливает все величие США в геополитике. Еще и до своего избрания обещал заставить инвесторов в трежеря поделиться, остался год и не факт, что не устроит по крайней мере частичный дефолт или отмену ден. знаков.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21033
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1364 раз.
Подякували: 2106 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1992199319941995
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.