Рецессию очень быстро заливают бабками, иначе рухнет вся экономика. В 2008-м горячая фаза продлилась пару месяцев и начался денежный потоп, сейчас все будет еще быстрей - дорога накатана. И масштабы будут совсем другие.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:35
Рецессию очень быстро заливают бабками, иначе рухнет вся экономика. В 2008-м горячая фаза продлилась пару месяцев и начался денежный потоп, сейчас все будет еще быстрей - дорога накатана. И масштабы будут совсем другие.
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:30
Катастрофа разворачивается на наших глазах.
Плюс трампон, который сливает все величие США в геополитике. Еще и до своего избрания обещал заставить инвесторов в трежеря поделиться, остался год и не факт, что не устроит по крайней мере частичный дефолт или отмену ден. знаков.
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