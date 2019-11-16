Рецессию очень быстро заливают бабками, иначе рухнет вся экономика. В 2008-м горячая фаза продлилась пару месяцев и начался денежный потоп, сейчас все будет еще быстрей - дорога накатана. И масштабы будут совсем другие.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 16 лис, 2019 22:35
Рецессию очень быстро заливают бабками, иначе рухнет вся экономика. В 2008-м горячая фаза продлилась пару месяцев и начался денежный потоп, сейчас все будет еще быстрей - дорога накатана. И масштабы будут совсем другие.
Додано: Нед 17 лис, 2019 00:30
Катастрофа разворачивается на наших глазах.
Плюс трампон, который сливает все величие США в геополитике. Еще и до своего избрания обещал заставить инвесторов в трежеря поделиться, остался год и не факт, что не устроит по крайней мере частичный дефолт или отмену ден. знаков.
Додано: Нед 17 лис, 2019 09:39
А что вы подразумеваете под активами ? Куда вкладываться рекомендуете ? В трежерис ? В акции США ? - для нас это не реально. Биткоины - слишком рисковано. Что касается мат.части - то в научных трудах много ерунды пишут. Нужно людям защищать диссеры - книги издавать и семьи кормить ? Тем болеее такая тема - что истиной в последней инстанции никто не владеет. Всегда есть толк осмыслять критично даже проверенные истины - а вдруг они устарели и сдохли ? А бывает и не истины нас заставляли учить - а ерунду.
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