Додано: Нед 17 лис, 2019 14:32

Дешевый бакс?Это к чему он дешевый? Вы видели цены в Америке, там в макдональдсе пообедать сколько стоит? Наоборот, он переоценен в миру. Да и курсы явно указывают на переоцененность. 1.1 за ойро - это почти 17-летний минимум, к примеру, меньше было только пару раз в последние годы. А если взглянуть на динамику американского гос. долга, бюджетного дефицита и торгового баланса? Вообще, этой бумажки можно создать сколько угодно, печатание сейчас ничем не ограничено! То есть они могут взять и напечатать сразу квадриллион и раздать банкам в очередной кризис или на упреждение, а вы сможете только поматериться в тряпочку, наблюдая за тем, как ваши сбережения обесцениваются во много раз и превращаются в бумагу.И я думаю, вы точно не станете отрицать, что американская фонда и недвига переоценены, а это долларовые активы. То есть, когда туда заходили, сперва заходили в доллар, накручивая его и все американское, а при выходе из них будет, по крайней мере, частичный выход из доллара, так как много инвестировали иностранцев, которые начнут выходить в свои валюты, фиксировать прибыли и тратить на себя. Если успеют. Грядет выход из всего американского! Там мегапузырь! Сейчас это страна-мегапузырь!Серебро сейчас недорогое, серебро... И платина.