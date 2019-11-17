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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
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  #<1 ... 1992199319941995
Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 22:35

  vladus17 написав:Ща бы на пороге рецессии бабки в декоративный металл загонять, да еще и на локальном пике.
Когда/и если будет Рецессия нужно быть в зеленом кэше что бы потом по дешевке скупать дешевые активы.
Учите матчасть!
Нет денег кроме доллара США (С)

Рецессию очень быстро заливают бабками, иначе рухнет вся экономика. В 2008-м горячая фаза продлилась пару месяцев и начался денежный потоп, сейчас все будет еще быстрей - дорога накатана. И масштабы будут совсем другие.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 00:30

Катастрофа разворачивается на наших глазах.
https://www.investing.com/economic-cale ... alance-369
https://www.investing.com/economic-cale ... alance-286
https://www.usdebtclock.org/
Плюс трампон, который сливает все величие США в геополитике. Еще и до своего избрания обещал заставить инвесторов в трежеря поделиться, остался год и не факт, что не устроит по крайней мере частичный дефолт или отмену ден. знаков.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 09:39

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Интересно девки пляшут, вся стата в США сегодня из рук вон!
https://teletrade.com.ua/analytics/econ ... 15-11-2019
Похоже, что новая рецессия - уже свершившийся факт. И это как минимум и несмотря на начатое КуЕ. То есть дело идет к катастрофе.
Но золото при этом чего-то не растет и фонда обновляет очередные исторические максимумы.

Ща бы на пороге рецессии бабки в декоративный металл загонять, да еще и на локальном пике.
Когда/и если будет Рецессия нужно быть в зеленом кэше что бы потом по дешевке скупать дешевые активы.
Учите матчасть!

Нет денег кроме доллара США (С)


А что вы подразумеваете под активами ? Куда вкладываться рекомендуете ? В трежерис ? В акции США ? - для нас это не реально. Биткоины - слишком рисковано. Что касается мат.части - то в научных трудах много ерунды пишут. Нужно людям защищать диссеры - книги издавать и семьи кормить ? Тем болеее такая тема - что истиной в последней инстанции никто не владеет. Всегда есть толк осмыслять критично даже проверенные истины - а вдруг они устарели и сдохли ? А бывает и не истины нас заставляли учить - а ерунду.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 11:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  kalinavalera1 написав:А что вы подразумеваете под активами ? Куда вкладываться рекомендуете ? В трежерис ? В акции США ? - для нас это не реально. Биткоины - слишком рисковано. Что касается мат.части - то в научных трудах много ерунды пишут. Нужно людям защищать диссеры - книги издавать и семьи кормить ? Тем болеее такая тема - что истиной в последней инстанции никто не владеет. Всегда есть толк осмыслять критично даже проверенные истины - а вдруг они устарели и сдохли ? А бывает и не истины нас заставляли учить - а ерунду.

Согласен. У каждого своя ,,истина,, за которую он голосует деньгами.
Для себя я выбрал стратегию диверсификации. И никогда не держать все яйца в одной корзине. Продавать что на данный момент дорогое/на локальних хаях, и покупать то что дешевое. На данный момент, выходит, что дешевый бакс. А я ничем дешевым не брезгую. Будет золото ,,дешевое,, - куплю! А пока, считаю что оно переоцененно, и действую соответственно. Но, как говорится, рынок расставит все на свои места. Будем посмотреть (с)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 14:32

Дешевый бакс? :shock: Это к чему он дешевый? Вы видели цены в Америке, там в макдональдсе пообедать сколько стоит? Наоборот, он переоценен в миру. Да и курсы явно указывают на переоцененность. 1.1 за ойро - это почти 17-летний минимум, к примеру, меньше было только пару раз в последние годы. А если взглянуть на динамику американского гос. долга, бюджетного дефицита и торгового баланса? Вообще, этой бумажки можно создать сколько угодно, печатание сейчас ничем не ограничено! То есть они могут взять и напечатать сразу квадриллион и раздать банкам в очередной кризис или на упреждение, а вы сможете только поматериться в тряпочку, наблюдая за тем, как ваши сбережения обесцениваются во много раз и превращаются в бумагу.
И я думаю, вы точно не станете отрицать, что американская фонда и недвига переоценены, а это долларовые активы. То есть, когда туда заходили, сперва заходили в доллар, накручивая его и все американское, а при выходе из них будет, по крайней мере, частичный выход из доллара, так как много инвестировали иностранцев, которые начнут выходить в свои валюты, фиксировать прибыли и тратить на себя. Если успеют. Грядет выход из всего американского! Там мегапузырь! Сейчас это страна-мегапузырь!
Серебро сейчас недорогое, серебро... И платина.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 19:52

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Дешевый бакс?

бакс против золота и бакс против UAH дешевый. Остальное мне не интересно. Кроме еще недвижи =)

Кстати недвижка и UAH двигаются , я заметил, в одном направлении. Динамика оч похожа.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:52

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Дешевый бакс?

бакс против золота и бакс против UAH дешевый. Остальное мне не интересно. Кроме еще недвижи =)

Кстати недвижка и UAH двигаются , я заметил, в одном направлении. Динамика оч похожа.

Смотря с чем сравнивать. И вы не представляете просто масштабов денежного потопа в США. Макрофинансовые показатели в помощь. И например, оцените стоимость фондового рынка. Там уже скоро квадриллионы пойдут. А с гривной никто и не сравнивает - тут своя игра, и она в последний год стала труднопредсказуемой.
Та не, сейчас застой по недвижке, а гривна укрепляется, в гривне цены падают.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Серебро сейчас недорогое, серебро... И платина

Серебро и платина и прч паладии - чисто индустриальные металлы. Если вы не работаете в этой индустрии, нах они нужны?


  hxbbgaf написав:Да и курсы явно указывают на переоцененность. 1.1 за ойро - это почти 17-летний минимум, к примеру, меньше было только пару раз в последние годы.

А Евро просто красивая бумажка. Ему цена ниже паритета.

Карфаген должен быть уничтожен!(с) === Нет денег кроме доллара США!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 11:17

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Смотря с чем сравнивать. И вы не представляете просто масштабов денежного потопа в США. Макрофинансовые показатели в помощь. И например, оцените стоимость фондового рынка. Там уже скоро квадриллионы пойдут. А с гривной никто и не сравнивает - тут своя игра, и она в последний год стала труднопредсказуемой.
Та не, сейчас застой по недвижке, а гривна укрепляется, в гривне цены падают.


Не знаю как там что, и раздутая ли фонда. Меня интересует прайс оф КСАУ(xau) ин термс оф ЮСД(usd) =)
На данный момент картина выгледит так: Золото снижается в цене. Это факт.

Если будет кризис в ближайшие год-два, то ожидаю снижения цены еще на процентов 30%. Только тогда буду опять в него заходить. А по цене 1400+ вообще не интересно.
Есть еще вариант, при возможном схлапывании пирамиди ОВГЗ, ждать обвала цен на КРЖН, и покупать по сладким ценам! Тогда золото и по 1200 не надо.
vladus17
 
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