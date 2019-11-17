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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 1993199419951996 Додано: Пон 18 лис, 2019 12:22 Волгарь написав: vladus17 написав: hxbbgaf написав: Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели. Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.

А серебро на сколько? А серебро на сколько?

Берите шире. Согласно Новоторговому уставу (17-ый век)кросс-курс золота к серебру был 10 к 1, в 18-ом веке - 12 к 1, в ой половине 19-го -15,5 к 1, сейчас - 87 к 1. Берите шире. Согласно Новоторговому уставу (17-ый век)кросс-курс золота к серебру был 10 к 1, в 18-ом веке - 12 к 1, в ой половине 19-го -15,5 к 1, сейчас - 87 к 1.

Так я говорю серебро покупать. Так я говорю серебро покупать. hxbbgaf Повідомлень: 21036 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1365 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2019 12:27 С сектой доллара трудно спорить. При том, что аргуменгтов у них никаких - вся макрофинансовая статистика против них. Еще раз подтверждают, что доллар - это финансовая пирамида. Которая время от времени обрушается в разы в самый неожиданный момент вместо со сбережениями думающих, что дядя Сэм - меценат.

Если серебро надо промышленникам, то это плюс для серебра, а не минус. Промышленность будет развиваться в Китае, в США ее уже почти нет, кризис будет в США. Там основные дисбалансы. hxbbgaf Повідомлень: 21036 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1365 раз. Подякували: 2109 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 лис, 2019 12:40 Берите шире. Согласно Новоторговому уставу (17-ый век)кросс-курс золота к серебру был 10 к 1, в 18-ом веке - 12 к 1, в ой половине 19-го -15,5 к 1, сейчас - 87 к 1.

Так я говорю серебро покупать.[/quote]

Ответ неверный - 150 лет назад за 15,5 гр серебра давали 1 гр. золота, сейчас - за 87 грамм. А за 15,5 гр. можно получить только 0,176 гр. золота.

Вкладываться нужно было именно в золото. Так я говорю серебро покупать.[/quote]Ответ неверный - 150 лет назад за 15,5 гр серебра давали 1 гр. золота, сейчас - за 87 грамм. А за 15,5 гр. можно получить только 0,176 гр. золота.Вкладываться нужно было именно в золото. Волгарь Повідомлень: 7293 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 753 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1993199419951996 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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