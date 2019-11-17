Так я говорю серебро покупать.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:22
Так я говорю серебро покупать.
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:27
С сектой доллара трудно спорить. При том, что аргуменгтов у них никаких - вся макрофинансовая статистика против них. Еще раз подтверждают, что доллар - это финансовая пирамида. Которая время от времени обрушается в разы в самый неожиданный момент вместо со сбережениями думающих, что дядя Сэм - меценат.
Если серебро надо промышленникам, то это плюс для серебра, а не минус. Промышленность будет развиваться в Китае, в США ее уже почти нет, кризис будет в США. Там основные дисбалансы.
Додано: Пон 18 лис, 2019 12:40
Так я говорю серебро покупать.[/quote]
Ответ неверный - 150 лет назад за 15,5 гр серебра давали 1 гр. золота, сейчас - за 87 грамм. А за 15,5 гр. можно получить только 0,176 гр. золота.
Вкладываться нужно было именно в золото.
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