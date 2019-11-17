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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1993199419951996
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:22

  Волгарь написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Так квартиры с того времени в 2 раза подешевели.

А серебро на сколько? :twisted:

Берите шире. Согласно Новоторговому уставу (17-ый век)кросс-курс золота к серебру был 10 к 1, в 18-ом веке - 12 к 1, в ой половине 19-го -15,5 к 1, сейчас - 87 к 1.

Так я говорю серебро покупать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:27

С сектой доллара трудно спорить. При том, что аргуменгтов у них никаких - вся макрофинансовая статистика против них. Еще раз подтверждают, что доллар - это финансовая пирамида. Которая время от времени обрушается в разы в самый неожиданный момент вместо со сбережениями думающих, что дядя Сэм - меценат.
Если серебро надо промышленникам, то это плюс для серебра, а не минус. Промышленность будет развиваться в Китае, в США ее уже почти нет, кризис будет в США. Там основные дисбалансы.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 12:40

Берите шире. Согласно Новоторговому уставу (17-ый век)кросс-курс золота к серебру был 10 к 1, в 18-ом веке - 12 к 1, в ой половине 19-го -15,5 к 1, сейчас - 87 к 1.

Так я говорю серебро покупать.[/quote]
Ответ неверный - 150 лет назад за 15,5 гр серебра давали 1 гр. золота, сейчас - за 87 грамм. А за 15,5 гр. можно получить только 0,176 гр. золота.
Вкладываться нужно было именно в золото.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:Ответ неверный - 150 лет назад за 15,5 гр серебра давали 1 гр. золота, сейчас - за 87 грамм. А за 15,5 гр. можно получить только 0,176 гр. золота.
Вкладываться нужно было именно в золото.

Еще есть такая идея что если вдруг дяди Морганы и ко услышат Хбебегав и ко и решат устроить БШ(большой шухер) то деньги Больших Дядь пойдут в основном в золото, так как в серебро просто не удобно инвестировать изза больших обьемов.
Когда с золотом все проще, 1 милиард баксов легко помещается в пару сут-кейсов. Поэтому , я считаю, что при БШ будет дорожать больше всего именно ЗОЛОТО.
Но в БШ в ближайшие 10 лет , это уж точно, не верю!

П.С. Если не будет БШ, судьба серебра выглядит совсем печально... :|
П.С.2 Морганам, Ротшильдам и всем овер-Лордам ФРС - БШ не выгоден, они не станут пилить ветку на которой сами сидят!
Им куда выгодней держать всех в долгах как в шелках. Поэтому спрос на бакс обесмечен на десятилетия вперед!


Карфаген должен быть уничтожен (с) Нет денег кроме доллара США (с)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 13:39

  vladus17 написав:
  Волгарь написав:Ответ неверный - 150 лет назад за 15,5 гр серебра давали 1 гр. золота, сейчас - за 87 грамм. А за 15,5 гр. можно получить только 0,176 гр. золота.
Вкладываться нужно было именно в золото.

Еще есть такая идея что если вдруг дяди Морганы и ко услышат Хбебегав и ко и решат устроить БШ(большой шухер) то деньги Больших Дядь пойдут в основном в золото, так как в серебро просто не удобно инвестировать изза больших обьемов.
Когда с золотом все проще, 1 милиард баксов легко помещается в пару сут-кейсов. Поэтому , я считаю, что при БШ будет дорожать больше всего именно ЗОЛОТО.
Но в БШ в ближайшие 10 лет , это уж точно, не верю!

П.С. Если не будет БШ, судьба серебра выглядит совсем печально... :|
П.С.2 Морганам, Ротшильдам и всем овер-Лордам ФРС - БШ не выгоден, они не станут пилить ветку на которой сами сидят!
Им куда выгодней держать всех в долгах как в шелках. Поэтому спрос на бакс обесмечен на десятилетия вперед!


Карфаген должен быть уничтожен (с) Нет денег кроме доллара США (с)

БШ, а Вы выразились, в ближайшие 10 лет БУДЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Просто потому, что максимум к лет через 8 США будут просто не в состоянии физически обслуживать свой госдолг.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 14:26

  Волгарь написав:Ответ неверный - 150 лет назад за 15,5 гр серебра давали 1 гр. золота, сейчас - за 87 грамм. А за 15,5 гр. можно получить только 0,176 гр. золота.
Вкладываться нужно было именно в золото.

Что нужно было, никого не волнует, я о том, что нужно делать сейчас.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 15:17

  hxbbgaf написав:
  Волгарь написав:Ответ неверный - 150 лет назад за 15,5 гр серебра давали 1 гр. золота, сейчас - за 87 грамм. А за 15,5 гр. можно получить только 0,176 гр. золота.
Вкладываться нужно было именно в золото.

Что нужно было, никого не волнует, я о том, что нужно делать сейчас.

Тут каждому свое, в зависимости от доступности инструментов. Я прикупаю акции - они дадут 4-5% роста к нынешним ценам к маю +7% дивидендов в июле, и на небольшую сумму (400 тыс) - возврат подоходного налога (52 тысячи).
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 21:31

  Волгарь написав:Тут каждому свое, в зависимости от доступности инструментов. Я прикупаю акции - они дадут 4-5% роста к нынешним ценам к маю +7% дивидендов в июле, и на небольшую сумму (400 тыс) - возврат подоходного налога (52 тысячи).

Акции сейчас переоценены, да и малодоступен у нас этот инструмент. А смотреть назад и ориентироваться по аналогии на прошлом, что делать сейчас, - это путь к тому, чтобы оплатить банкет тем, кто наварился на былых колебаниях - том же падении серебра.
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  #<1 ... 1993199419951996
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