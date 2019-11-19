Додано: Пон 18 лис, 2019 13:07

Волгарь написав: Ответ неверный - 150 лет назад за 15,5 гр серебра давали 1 гр. золота, сейчас - за 87 грамм. А за 15,5 гр. можно получить только 0,176 гр. золота.

Вкладываться нужно было именно в золото. Ответ неверный - 150 лет назад за 15,5 гр серебра давали 1 гр. золота, сейчас - за 87 грамм. А за 15,5 гр. можно получить только 0,176 гр. золота.Вкладываться нужно было именно в золото.

Еще есть такая идея что если вдруг дяди Морганы и ко услышат Хбебегав и ко и решат устроить БШ(большой шухер) то деньги Больших Дядь пойдут в основном в золото, так как в серебро просто не удобно инвестировать изза больших обьемов.Когда с золотом все проще, 1 милиард баксов легко помещается в пару сут-кейсов. Поэтому , я считаю, что при БШ будет дорожать больше всего именно ЗОЛОТО.Но в БШ в ближайшие 10 лет , это уж точно, не верю!П.С. Если не будет БШ, судьба серебра выглядит совсем печально...П.С.2 Морганам, Ротшильдам и всем овер-Лордам ФРС - БШ не выгоден, они не станут пилить ветку на которой сами сидят!Им куда выгодней держать всех в долгах как в шелках. Поэтому спрос на бакс обесмечен на десятилетия вперед!Карфаген должен быть уничтожен (с) Нет денег кроме доллара США (с)