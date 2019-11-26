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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1994199519961997
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:54

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:А если покупать мыльные пузыри


Не ну я извиняюсь, но это не какой то сранный стартап виртуальных очков для игр, меседжер или ещё чего то...

Компания занимается добычей мрамора,значит имеет производственные мощности: техника, оборудование и так далее
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:10

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

интересные новости из Carolina
https://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4678&session=123&summary=B
Понаехал
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