Не ну я извиняюсь, но это не какой то сранный стартап виртуальных очков для игр, меседжер или ещё чего то...
Компания занимается добычей мрамора,значит имеет производственные мощности: техника, оборудование и так далее
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:54
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 27 лис, 2019 00:10
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
интересные новости из Carolina
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:10
ссылка не работает
Додано: Сер 27 лис, 2019 09:38
Главное, что ее исключили из дистинга. Это - почти приговор. Ну и рост в сотни % - нужно думать головой.
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