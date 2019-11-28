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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 1994199519961997
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 15:54

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Волгарь написав:А если покупать мыльные пузыри


Не ну я извиняюсь, но это не какой то сранный стартап виртуальных очков для игр, меседжер или ещё чего то...

Компания занимается добычей мрамора,значит имеет производственные мощности: техника, оборудование и так далее
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 00:10

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

интересные новости из Carolina
https://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4678&session=123&summary=B
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:10

  Понаехал написав:интересные новости из Carolina
https://www.scstatehouse.gov/billsearch.php?billnumbers=4678&session=123&summary=B

ссылка не работает
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 09:38

  Чукча2 написав:
  Волгарь написав:А если покупать мыльные пузыри


Не ну я извиняюсь, но это не какой то сранный стартап виртуальных очков для игр, меседжер или ещё чего то...

Компания занимается добычей мрамора,значит имеет производственные мощности: техника, оборудование и так далее

Главное, что ее исключили из дистинга. Это - почти приговор. Ну и рост в сотни % - нужно думать головой.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:24

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Если серебро надо промышленникам, то это плюс для серебра, а не минус.
Нет это минус. Что будет в кризис? Спад промышленного производства. А что при спаде промышленного производства бывает? Правильно спад на сырье. То есть цен на серебро.
Джон
 
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  #<1 ... 1994199519961997
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